Польша вводит ограничения на полеты у границы с Украиной и Беларусью

На востоке страны создадут специальную зону с ограниченным воздушным движением с 10 марта по 9 июня.

Польша временно ограничивает полеты в восточной части страны — вблизи границы с Украиной и Беларусью. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP).

Новые правила начнут действовать 10 марта 2026 года и продлятся до 9 июня 2026 года. В этот период там будет действовать специальная зона с ограниченным воздушным движением EP R130.

Что именно меняется

Ограничения касаются воздушного пространства от земли примерно до 3 км высоты.

В то же время для обычных пассажирских авиарейсов изменений не будет — они летают значительно выше, поэтому новые правила их не затрагивают.

Новая зона EP R130 заменит предыдущую временную зону EP R129.

Какие правила будут действовать

Режим полетов будет зависеть от времени суток.

Ночью (от захода до восхода солнца):

полеты в зоне полностью запрещены;

исключение — военная авиация;

также возможны согласованные с военными взлеты и посадки на аэродроме Депултыче-Крулевские.

Днем (от восхода до захода солнца) полеты разрешены только в определенных случаях:

самолетам, которые подали план полета и имеют включенные системы идентификации;

военной авиации;

государственным и правительственным рейсам;

спасательным и медицинским полетам;

отдельным полетам беспилотников.

При этом дроны не должны заходить в зоны идентификации противовоздушной обороны Украины и Беларуси.

Когда могут разрешить полеты

В некоторых случаях полеты могут согласовать индивидуально — например:

для оказания медицинской помощи;

во время спасательных операций;

для реагирования на стихийные бедствия или аварии;

для проверки или охраны критической инфраструктуры.

Решение принято из соображений безопасности государства. Польское законодательство позволяет вводить такие временные ограничения на период до трех месяцев.

Зона будет работать круглосуточно, а полеты без разрешения в ее пределах будут считаться нарушением авиационных правил.

