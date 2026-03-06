  1. В мире

Польша вводит ограничения на полеты у границы с Украиной и Беларусью

16:01, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На востоке страны создадут специальную зону с ограниченным воздушным движением с 10 марта по 9 июня.
Польша вводит ограничения на полеты у границы с Украиной и Беларусью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша временно ограничивает полеты в восточной части страны — вблизи границы с Украиной и Беларусью. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новые правила начнут действовать 10 марта 2026 года и продлятся до 9 июня 2026 года. В этот период там будет действовать специальная зона с ограниченным воздушным движением EP R130.

Что именно меняется

Ограничения касаются воздушного пространства от земли примерно до 3 км высоты.

В то же время для обычных пассажирских авиарейсов изменений не будет — они летают значительно выше, поэтому новые правила их не затрагивают.

Новая зона EP R130 заменит предыдущую временную зону EP R129.

Какие правила будут действовать

Режим полетов будет зависеть от времени суток.

Ночью (от захода до восхода солнца):

  • полеты в зоне полностью запрещены;
  • исключение — военная авиация;
  • также возможны согласованные с военными взлеты и посадки на аэродроме Депултыче-Крулевские.

Днем (от восхода до захода солнца) полеты разрешены только в определенных случаях:

  • самолетам, которые подали план полета и имеют включенные системы идентификации;
  • военной авиации;
  • государственным и правительственным рейсам;
  • спасательным и медицинским полетам;
  • отдельным полетам беспилотников.

При этом дроны не должны заходить в зоны идентификации противовоздушной обороны Украины и Беларуси.

Когда могут разрешить полеты

В некоторых случаях полеты могут согласовать индивидуально — например:

  • для оказания медицинской помощи;
  • во время спасательных операций;
  • для реагирования на стихийные бедствия или аварии;
  • для проверки или охраны критической инфраструктуры.

Решение принято из соображений безопасности государства. Польское законодательство позволяет вводить такие временные ограничения на период до трех месяцев.

Зона будет работать круглосуточно, а полеты без разрешения в ее пределах будут считаться нарушением авиационных правил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]