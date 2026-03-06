  1. У світі

Польща вводить обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю

16:01, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На сході країни створять спеціальну зону з обмеженим повітряним рухом з 10 березня до 9 червня.
Польща вводить обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща тимчасово обмежує польоти у східній частині країни — поблизу кордону з Україною та Білоруссю. Про це повідомила Польська агенція аеронавігаційних послуг (PAŻP).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила почнуть діяти 10 березня 2026 року і триватимуть до 9 червня 2026 року. У цей період там працюватиме спеціальна зона з обмеженим повітряним рухом EP R130.

Що саме змінюється

Обмеження стосуються повітряного простору від землі приблизно до 3 км висоти.

Водночас для звичайних пасажирських авіарейсів змін не буде — вони літають значно вище, тому нові правила їх не зачіпають.

Нова зона EP R130 замінить попередню тимчасову зону EP R129.

Які правила діятимуть

Режим польотів залежатиме від часу доби.

Вночі (від заходу до сходу сонця):

  • польоти в зоні повністю заборонені;
  • виняток — військова авіація;
  • також можливі узгоджені з військовими злети та посадки на аеродромі Депултиче-Крулевські.

Вдень (від сходу до заходу сонця) польоти дозволені лише у визначених випадках:

  • літакам, які подали план польоту та мають увімкнені системи ідентифікації;
  • військовій авіації;
  • державним та урядовим рейсам;
  • рятувальним і медичним польотам;
  • окремим польотам безпілотників.

При цьому дрони не повинні заходити у зони ідентифікації протиповітряної оборони України та Білорусі.

Коли можуть дозволити польоти

У деяких випадках польоти можуть погодити індивідуально — наприклад:

  • для медичної допомоги;
  • під час рятувальних операцій;
  • для реагування на стихійні лиха чи аварії;
  • для перевірки або охорони критичної інфраструктури.

Рішення ухвалене з міркувань безпеки держави. Польське законодавство дозволяє запроваджувати такі тимчасові обмеження на період до трьох місяців.

Зона працюватиме цілодобово, а польоти без дозволу в її межах вважатимуться порушенням авіаційних правил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]