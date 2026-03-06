Польща вводить обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю

На сході країни створять спеціальну зону з обмеженим повітряним рухом з 10 березня до 9 червня.

Польща тимчасово обмежує польоти у східній частині країни — поблизу кордону з Україною та Білоруссю. Про це повідомила Польська агенція аеронавігаційних послуг (PAŻP).

Нові правила почнуть діяти 10 березня 2026 року і триватимуть до 9 червня 2026 року. У цей період там працюватиме спеціальна зона з обмеженим повітряним рухом EP R130.

Що саме змінюється

Обмеження стосуються повітряного простору від землі приблизно до 3 км висоти.

Водночас для звичайних пасажирських авіарейсів змін не буде — вони літають значно вище, тому нові правила їх не зачіпають.

Нова зона EP R130 замінить попередню тимчасову зону EP R129.

Які правила діятимуть

Режим польотів залежатиме від часу доби.

Вночі (від заходу до сходу сонця):

польоти в зоні повністю заборонені;

виняток — військова авіація;

також можливі узгоджені з військовими злети та посадки на аеродромі Депултиче-Крулевські.

Вдень (від сходу до заходу сонця) польоти дозволені лише у визначених випадках:

літакам, які подали план польоту та мають увімкнені системи ідентифікації;

військовій авіації;

державним та урядовим рейсам;

рятувальним і медичним польотам;

окремим польотам безпілотників.

При цьому дрони не повинні заходити у зони ідентифікації протиповітряної оборони України та Білорусі.

Коли можуть дозволити польоти

У деяких випадках польоти можуть погодити індивідуально — наприклад:

для медичної допомоги;

під час рятувальних операцій;

для реагування на стихійні лиха чи аварії;

для перевірки або охорони критичної інфраструктури.

Рішення ухвалене з міркувань безпеки держави. Польське законодавство дозволяє запроваджувати такі тимчасові обмеження на період до трьох місяців.

Зона працюватиме цілодобово, а польоти без дозволу в її межах вважатимуться порушенням авіаційних правил.

