Центры безопасности и цифровой учет: Рада приняла законопроект об усилении систем гражданской защиты
14:39, 10 февраля 2026
В Украине создадут центры безопасности и внедрят цифровой учет спасательных служб.
Верховная Рада приняла законопроект № 13454, который предусматривает создание центров и классов безопасности, развитие сети защитных сооружений, интеграцию требований гражданской защиты в градостроительную документацию и цифровизацию учета аварийно- и пожарно-спасательных подразделений.
Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает:
- создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;
- интеграцию вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;
- уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;
- цифровизацию процессов учета, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;
- обеспечение деятельности субъектов обеспечения гражданской защиты по организации и осуществлению мероприятий в особый период и т. п.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.