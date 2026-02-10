  1. В Украине

Центры безопасности и цифровой учет: Рада приняла законопроект об усилении систем гражданской защиты

14:39, 10 февраля 2026
В Украине создадут центры безопасности и внедрят цифровой учет спасательных служб.
Верховная Рада приняла законопроект № 13454, который предусматривает создание центров и классов безопасности, развитие сети защитных сооружений, интеграцию требований гражданской защиты в градостроительную документацию и цифровизацию учета аварийно- и пожарно-спасательных подразделений.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает:

  • создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;
  • интеграцию вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;
  • уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;
  • цифровизацию процессов учета, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;
  • обеспечение деятельности субъектов обеспечения гражданской защиты по организации и осуществлению мероприятий в особый период и т. п.

