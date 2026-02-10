Центры безопасности и цифровой учет: Рада приняла законопроект об усилении систем гражданской защиты

В Украине создадут центры безопасности и внедрят цифровой учет спасательных служб.

Верховная Рада приняла законопроект № 13454, который предусматривает создание центров и классов безопасности, развитие сети защитных сооружений, интеграцию требований гражданской защиты в градостроительную документацию и цифровизацию учета аварийно- и пожарно-спасательных подразделений.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает:

создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;

интеграцию вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;

уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;

цифровизацию процессов учета, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;

обеспечение деятельности субъектов обеспечения гражданской защиты по организации и осуществлению мероприятий в особый период и т. п.

