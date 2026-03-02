  1. В мире

Законно ли лишать оружия тех, кто употребляет марихуану: дело дошло до Верховного суда США

19:39, 2 марта 2026
Марихуана разрешена во многих штатах, в то же время на федеральном уровне она остается запрещенным веществом.
Верховный суд США рассмотрит дело, которое может повлиять на правила владения оружием в стране. Судьям предстоит определить: соответствует ли Конституции норма, запрещающая иметь огнестрельное оружие людям, употребляющим запрещенные наркотические вещества.

Речь идет о федеральном законе — 18 U.S.C. §922(g)(3). Он предусматривает уголовную ответственность для «незаконного потребителя» контролируемых веществ, если такое лицо владеет оружием, указывает Courthouse News.

Власти говорят: исторические традиции допускали ограничения

Администрация Дональда Трампа просит суд оставить эту норму в силе. Правительство ссылается на историю США времен основания государства.

По позиции федеральных властей, в XVIII–XIX веках законодатели уже ограничивали права так называемых «хронических пьяниц». Их могли лишать свободы, принудительно помещать в специальные учреждения, обязывать вносить денежный залог под угрозой ареста.

По мнению правительства, это свидетельствует о традиции ограничивать доступ к оружию для людей, которые системно находятся в состоянии опьянения или могут представлять опасность.

Истец подчеркивает: сам закон нечеткий

Дело инициировал житель Техаса Али Даниал Хемани. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили пистолет Glock 19 калибра 9 мм и марихуану. После этого мужчине предъявили обвинение по указанной статье.

Хемани заявляет: он употреблял марихуану несколько раз в неделю и не является «зависимым» или опасным. Главный аргумент защиты — закон не объясняет, кого именно следует считать «незаконным потребителем».

Адвокаты ставят ряд вопросов:

  • Считается ли нарушителем человек, который употребляет наркотик раз в год?
  • А если раз в несколько месяцев?
  • Имеет ли значение количество или только регулярность?

По их мнению, такая размытость делает норму неконституционной.

Почему дело важно

Рассмотрение проходит с учетом нового подхода к толкованию Вторая поправка к Конституции США, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.

В решении по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen суд постановил: современные ограничения должны иметь исторические аналоги со времен основания США.

В 2024 году по делу United States v. Rahimi суд разрешил лишать оружия лиц, признанных опасными из-за домашнего насилия.

Теперь в деле United States v. Hemani судьям предстоит ответить на другой вопрос: можно ли на уровне закона автоматически запрещать владение оружием целой категории людей — без индивидуальной оценки их опасности.

Ситуацию осложняет то, что более половины американцев живут в штатах, где марихуана разрешена для рекреационного использования, а еще больше — имеют доступ к ней в медицинских целях. При этом на федеральном уровне она остается запрещенным веществом.

Защита подчеркивает: исторические законы запрещали носить или использовать оружие в состоянии опьянения, но не запрещали просто хранить его дома.

Решение Верховного суда США может стать определяющим для миллионов американцев и обозначить границы между правом на оружие и правом государства вводить ограничения.

суд США

