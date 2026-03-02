Верховный Суд разъяснил критерии судебного вмешательства в споры внутри религиозных организаций

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу по делу о признании недействительным решения общего собрания религиозной общины об изменении канонического подчинения и утверждении устава в новой редакции.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело по кассационной жалобе группы истцов на решения судов предыдущих инстанций в споре о признании недействительным решения общего собрания религиозной общины, оформленного соответствующим протоколом.

Предметом пересмотра стала правомерность принятия общим собранием решения об изменении канонической подчинённости религиозной общины и утверждении её устава в новой редакции, а также вопрос пределов судебного вмешательства во внутреннюю деятельность религиозных организаций.

Суть дела № 598/157/15-ц

В январе 2015 года истцы обратились в суд с иском к религиозной общине «Приход святого Архистратига Михаила» села Бутин Збаражского района Тернопольской области Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, при участии третьих лиц — Бутинского прихода храма святого Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви и Тернопольской областной государственной администрации, о признании недействительным протокола общего собрания религиозной общины от 28 февраля 2014 года № 1.

Иск мотивирован тем, что указанный протокол, по мнению истцов, нарушает права Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви и прихода святого Архистратига Михаила села Бутин Украинской Православной Церкви, а также является следствием вмешательства во внутреннюю структуру Украинской Православной Церкви как единой всеукраинской религиозной организации. Истцы утверждали, что протокол оформляет решение собрания Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не приходского собрания соответствующего прихода, что в собрании участвовали 330 неустановленных лиц, которые не могли выражать волю прихода и принимать новую редакцию устава.

Также отмечалось, что на собрании не был рассмотрен вопрос об избрании председателя и секретаря, в нём не участвовал настоятель прихода и члены прихода, которые не были уведомлены о проведении собрания. Истцы указывали, что рассматривался вопрос о принятии устава религиозной общины Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не о внесении изменений в устав прихода Украинской Православной Церкви от 25 августа 1991 года, а протокол не был утверждён архиереем Украинской Православной Церкви, что противоречит уставу об управлении этой Церкви. Кроме того, отмечалось, что значительная часть верующих не желает менять каноническое подчинение.

Судами установлено, что религиозная община «Приход святого Архистратига Михаила» села Бутин была зарегистрирована как юридическое лицо и действовала на основании устава, утверждённого в 1991 году с последующими изменениями. 28 февраля 2014 года на церковном дворе состоялось собрание верующих граждан сёл Бутин и Поляны, на котором было принято решение о принятии устава религиозной общины в новой редакции и обращении в областную государственную администрацию относительно его регистрации. Соответствующий устав был зарегистрирован распоряжением председателя Тернопольской областной государственной администрации от 25 сентября 2014 года.

Законность регистрации устава была предметом рассмотрения в административном судопроизводстве, по результатам которого в удовлетворении иска об отмене распоряжения отказано, а судебные решения вступили в законную силу. В ходе административного рассмотрения установлено, что в собрании участвовали 330 человек, был принят устав, предусматривавший изменение канонической подчинённости общины.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано по мотивам того, что решение о принятии устава было принято религиозной общиной на общем собрании в соответствии с требованиями законодательства, в частности статьи 35 Конституции Украины и статей 7, 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», и не нарушает прав истцов.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, указав, что истцами не доказано нарушение их прав, подлежащих судебной защите. Апелляционный суд также учёл практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу «Свято-Михайловская Парафия против Украины», согласно которому свобода вероисповедания включает право верующих свободно объединяться без произвольного вмешательства государства, а государство должно оставаться нейтральным и беспристрастным.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что основаниями кассационного обжалования являются неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права. Суд подчеркнул критерии разграничения судебной юрисдикции и конституционные основы осуществления правосудия.

Суд исходил из того, что решения общего собрания религиозной общины являются решениями, принятыми внутри религиозной организации её членами и направленными на реализацию их прав и интересов. Вместе с тем, в связи с тем что государство совершило действия по регистрации устава религиозной общины в новой редакции, спор не может быть отнесён исключительно к внутренней компетенции религиозной организации и подлежит судебному рассмотрению.

Верховный Суд согласился с правовыми выводами, изложенными ранее в практике Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым споры о признании недействительными решений приходских собраний подлежат рассмотрению судами.

Оценивая доводы кассационной жалобы по существу, Верховный Суд отметил, что на собрании 28 февраля 2014 года принимались решения об изменении канонической подчинённости и принятии нового устава, а решения об ограничении доступа к храму не принимались; храм открыт для всех верующих.

Верховный Суд подробно проанализировал положения статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод во взаимосвязи со статьёй 11 Конвенции, определил критерии допустимого вмешательства в свободу вероисповедания (законность, легитимная цель, необходимость в демократическом обществе) и учёл практику ЕСПЧ, в частности решение по делу «Коккинакис против Греции».

Отсутствуют основания считать, что имело место вмешательство в право истцов на свободу вероисповедания.

Суд учёл, что созыв собрания состоялся с соблюдением действовавшего на тот момент устава, обстоятельства проведения собрания проверялись компетентным органом, нарушений не установлено, а законность государственной регистрации устава подтверждена судебными решениями в административном деле. Доводы о количестве присутствующих лиц опровергнуты установленными административным судом обстоятельствами. Иные доводы сводятся к переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, оставил её без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

