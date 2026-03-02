В Минюсте напомнили, как подать документы на принудительное взыскание алиментов

Исполнитель начинает принудительное исполнение решения на основании исполнительного документа и заявления взыскателя о принудительном исполнении решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, какие документы необходимо подать в орган исполнительной службы или частному исполнителю для принудительного взыскания алиментов, каким образом это можно сделать и какие сроки открытия производства предусмотрены законодательством.

Какие документы необходимо подать в орган исполнительной службы или частному исполнителю для взыскания алиментов?

Исполнитель начинает принудительное исполнение решения на основании:

исполнительного документа, указанного в статье 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон);

заявления взыскателя о принудительном исполнении решения (часть первая статьи 26 Закона).

Так, в соответствии со статьей 3 Закона исполнительными документами по взысканию алиментов являются:

исполнительный лист, выдаваемый судом на основании судебного решения;

судебный приказ;

исполнительная надпись нотариуса. (Нотариусом совершается исполнительная надпись в случае неисполнения одним из родителей своей обязанности по нотариально удостоверенному договору об уплате алиментов на ребенка, который заключен между родителями).

Исполнительный документ может быть выдан в бумажной форме или в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

В заявлении о принудительном исполнении решения указываются следующие сведения:

название и дата выдачи исполнительного документа;

фамилия, имя и (при наличии) отчество взыскателя;

дата рождения и адрес места проживания или пребывания взыскателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика либо серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) взыскателя;

номер телефона взыскателя;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (далее — УНЗР) взыскателя — физического лица (при наличии);

способ перечисления взысканных с должника денежных сумм (в случае исполнения решения о взыскании средств);

реквизиты счета, открытого в банке или ином финансовом учреждении, небанковском поставщике платежных услуг, для получения взысканных с должника денежных сумм (при наличии);

сведения о частичном исполнении решения должником.

В заявлении о принудительном исполнении исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, указываются следующие сведения:

наименование органа государственной исполнительной службы или фамилия, имя и, при наличии, отчество частного исполнителя, которому подается заявление;

название, номер и дата выдачи исполнительного документа, орган, выдавший исполнительный документ;

дата вступления решения в законную силу;

категория взыскания;

тип взыскания (имущественное, неимущественное);

резолютивная часть исполнительного документа;

фамилия, имя и, при наличии, отчество должника, адрес места проживания или пребывания, дата рождения должника;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика либо серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) должника;

УНЗР должника — физического лица (при наличии);

способ перечисления взысканных с должника денежных сумм;

реквизиты счета для получения взысканных с должника денежных сумм, открытого в банке, в органе, осуществляющем казначейское обслуживание, или ином финансовом учреждении, небанковском поставщике платежных услуг (при наличии);

сведения о частичном исполнении решения должником;

сведения о повторном предъявлении исполнительного документа (дата вынесения уведомления о возврате исполнительного документа взыскателю без принятия к исполнению либо постановления о возврате исполнительного документа взыскателю, вынесенных при предыдущем предъявлении);

иные сведения.

В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель имеет право указать сведения, идентифицирующие должника или способствующие принудительному исполнению решения (УНЗР, счет/электронный кошелек должника, место работы или получения им иных доходов, конкретное имущество должника и его местонахождение и т. д.) (пункт 3 раздела III Инструкции по организации принудительного исполнения решений, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5 (далее — Инструкция)).

Каким образом можно подать документы?

В бумажной форме исполнительный документ вместе с заявлением взыскатель имеет право подать лично или по почте.

Исполнительный документ в электронной форме взыскатель подает в соответствии с порядком, определенным разделом XV Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 05.08.2016 № 2432/5 (далее — Положение).

В соответствии с указанным разделом Положения электронное информационное взаимодействие с органами (должностными лицами), уполномоченными выдавать исполнительные документы в случаях, предусмотренных законом, при предъявлении ими либо взыскателями исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, и их исполнении осуществляется с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (далее — Система).

Предъявление к принудительному исполнению исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, обеспечивается с использованием, в частности, подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, в частности подсистем «Электронный кабинет», «Электронный суд», взыскателями — физическими и юридическими лицами.

При предъявлении к исполнению исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, заявление о принудительном исполнении решения подается в электронной форме. На заявление о принудительном исполнении решения в электронной форме накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись либо печать.

Не допускается одновременное предъявление одного исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, в разные органы государственной исполнительной службы и/или частным исполнителям, а также одновременное предъявление одного исполнительного документа в электронной и бумажной форме (пункт 2 раздела III Инструкции).

Обращаем внимание, что предъявление электронного исполнительного документа к исполнению путем направления его копии на электронный адрес действующим законодательством не предусмотрено.

Можно ли подать документы через представителя?

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Они могут реализовывать свои права и обязанности в исполнительном производстве самостоятельно или через представителей (статьи 15–16 Закона).

В соответствии с положениями пункта 10 раздела II Инструкции полномочия представителей сторон, участвующих в исполнительном производстве, должны быть удостоверены следующими документами, в частности:

доверенностью физического лица;

решением о назначении опекуном, попечителем либо управляющим наследственным имуществом;

доверенностью;

ордером, выданным в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;

поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, выданным в соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи».

Документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Куда подать документы?

Принудительное исполнение решений возлагается на органы государственной исполнительной службы (государственных исполнителей) и в предусмотренных этим Законом случаях — на частных исполнителей (часть первая статьи 5 Закона).

В соответствии со статьей 24 Закона исполнительные действия осуществляются государственным исполнителем по:

месту проживания, пребывания должника;

месту его работы;

местонахождению его имущества.

Право выбора места открытия исполнительного производства между несколькими органами государственной исполнительной службы, которые могут осуществлять исполнительные действия по исполнению решения на территории, на которую распространяются их функции, принадлежит взыскателю.

Частный исполнитель принимает к исполнению исполнительные документы по:

месту проживания, пребывания должника — физического лица;

месту нахождения имущества.

Контактные данные органов государственной исполнительной службы межрегиональных управлений Министерства юстиции размещены на официальном сайте Министерства юстиции Украины по ссылке.

Информация о частных исполнителях содержится в Едином реестре частных исполнителей Украины, который функционирует в соответствии со статьей 23 Закона Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».

В какой срок должны открыть производство?

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за неподачу такой декларации либо внесение в нее заведомо ложных сведений (часть пятая статьи 26 Закона).

При этом следует отметить, что положениями пункта 102 Заключительных и переходных положений Закона установлено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24.02.2022 № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24.02.2022 № 2102-IX, определенные этим Законом сроки прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения.

Получает ли взыскатель постановление об открытии?

Копии постановлений исполнителя и другие документы исполнительного производства доводятся исполнителем до сведения сторон и других участников исполнительного производства, направляются адресатам простым почтовым отправлением либо доставляются курьером. Постановления об открытии исполнительного производства направляются рекомендованным почтовым отправлением (статья 28 Закона).

Можно ли отслеживать ход исполнительного производства?

Статьей 19 Закона определены права и обязанности сторон и других участников исполнительного производства. В частности, частью первой установлено, что стороны исполнительного производства имеют право:

знакомиться с материалами исполнительного производства;

делать из них выписки, снимать копии;

заявлять отводы в случаях, предусмотренных этим Законом;

иметь доступ к автоматизированной системе исполнительного производства;

обжаловать решения, действия или бездействие исполнителя в порядке, установленном этим Законом;

предоставлять дополнительные материалы;

заявлять ходатайства; участвовать в совершении исполнительных действий;

давать устные и письменные объяснения;

возражать против ходатайств других участников исполнительного производства;

пользоваться другими правами, предоставленными законом.

Сторона исполнительного производства может получить информацию относительно исполнительного производства из Системы через идентификатор доступа к Системе, который указывается в постановлении об открытии исполнительного производства, через официальный веб-сайт Министерства юстиции Украины, что предусмотрено пунктом 2 раздела VI Положения.

Система обеспечивает:

возможность формирования сторонами исполнительного производства обобщенной информации о решениях (исполнительных действиях), принятых (совершенных) исполнителем, с указанием даты их принятия (совершения) и с возможностью распечатки такой информации;

доступ сторонам исполнительного производства к документам исполнительного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.