Освобождение с военной службы по решению суда: Рада включила законопроект в повестку дня сессии

Законопроект предлагает разрешить освобождение мобилизованных с военной службы, если суд признал призыв незаконным.

Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект № 13345 о внесении изменения в ч. 4 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно освобождения с военной службы по решению суда включен в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Проектом акта предлагается внести изменения в часть четвертую статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»:

(Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, освобождаются с военной службы на основаниях: (…) 2) во время действия военного положения:)

относительно уточнения оснований освобождения с военной службы во время действия военного положения, а именно дополнить новым пунктом «и» следующего содержания: «и) в связи со вступлением в законную силу решения суда, которым признан противоправным призыв на военную службу во время мобилизации;».

Авторы законопроекта объясняют, что в условиях вооруженной агрессии против Украины и длительной войны мобилизационные процессы являются необходимой составляющей защиты государства. В то же время важно, чтобы эти процессы происходили исключительно в пределах закона и с соблюдением конституционных прав граждан. На практике случаются случаи нарушения порядка мобилизации, когда лиц призывают с отклонением от установленных процедур. В таких случаях граждане обращаются в суды за защитой своих прав. Однако даже после признания призыва незаконным, несмотря на решение суда, мобилизованные лица нередко вынуждены продолжать прохождение военной службы, поскольку действующее законодательство не предусматривает соответствующего основания для такого освобождения. Указанное противоречит принципам верховенства права и нивелирует эффективность судебной защиты как гарантии конституционных прав.

С целью устранения этого пробела предлагается внести изменения в статью 26 указанного Закона, дополнив ее отдельным основанием для освобождения с военной службы в военное время — вступлением в законную силу судебного решения, которым признан противоправным призыв во время мобилизации.

По мнению ГНЭУ из законопроекта непонятно, что именно имеется в виду под признанием судом противоправным призыва на военную службу: нарушение порядка вручения повесток, нарушение порядка проведения военно-врачебных комиссий, признание незаконным отдельного приказа уполномоченного лица территориального центра комплектования и социальной поддержки или в целом — указа Президента Украины о всеобщей мобилизации и т. д.

Специалисты опасаются, что использование на уровне закона неопределенных юридических конструкций на практике может привести к многочисленным злоупотреблениям правами, чрезмерной нагрузке на судебную систему и созданию угроз национальной безопасности.

При этом показательно, что Министерство обороны Украины поддерживает законопроект.

Если закон будет принят, он формально закрепит механизм, который позволяет освободить военнослужащих по решению суда. Это станет важным шагом для обеспечения верховенства права и защиты конституционных прав граждан даже в условиях военного положения.

Юристы отмечают, что законопроект потенциально может повысить доверие граждан к судебной системе и государственным органам, поскольку в случае нарушения мобилизационных процедур будет существовать четкая и правовая возможность для исправления ситуации.

Между тем многие страны Европы отменили обязательный призыв, но не все: некоторые сохранили или восстановили его из-за геополитических угроз, таких как российская агрессия. То есть Европа не отказалась от обороны, но отказалась от произвола при мобилизации.

Официально в Нидерландах действует обязательная военная служба, однако обязательной явки на службу нет.

В Австрии все мужчины должны зарегистрироваться на военную службу после достижения 18 лет и до 19-летия.

Все военнообязанные швейцарские мужчины призываются на военную службу с 19 лет. Существует возможность для трудоспособных мужчин отказаться от военной службы по убеждениям, и в этом случае гражданское лицо должно будет выполнять общественные работы.

Обязательная военная служба в Эстонии для граждан мужского пола длится от восьми до одиннадцати месяцев.

Каждый гражданин Финляндии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен пройти военную службу, после завершения которой он регистрируется как резервист Армии обороны Финляндии.

В Норвегии призываются на службу с 18 лет и имеют возраст, в пределах которого могут пройти службу, до 44 лет. Однако в случае войны возраст пригодности к службе повышается до 55 лет.

Воинская обязанность в Литве была отменена в 2008 году, но вновь восстановлена в 2016 году из-за напряженности в отношениях с Россией в связи с войной на востоке Украины. Мужчин в возрасте от 18 до 23 лет могут призвать на службу сроком на девять месяцев.

В Швеции с 1901 года действует обязательная воинская повинность для мужчин. Она была временно отменена в 2010 году и восстановлена в 2017 году на фоне роста угроз национальной безопасности.

Франция была первым современным национальным государством, которое ввело обязательную воинскую повинность, пока она окончательно не была постепенно отменена, как и в большинстве стран Европы.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.