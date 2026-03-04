  1. В Украине

Военнослужащий пришел в сервисный центр перерегистрировать гуманитарный автомобиль — машина оказалась в розыске

07:36, 4 марта 2026
Регистрационные действия прекратили, а ситуацию выясняют правоохранители.
В Сумской области во время перерегистрации транспортного средства, полученного в качестве гуманитарной помощи, выявили, что автомобиль находится в розыске. Регистрационные действия сразу прекратили, а обстоятельства выясняют правоохранители. Об этом сообщили в Сервисном центре.

Так, в сервисный центр МВД обратился военнослужащий с намерением перерегистрировать на себя транспортное средство, которое было получено как гуманитарная помощь.

Во время обязательной проверки по имеющимся базам данных администратор сервисного центра установил, что автомобиль находится в розыске.

После выявления информации о розыске регистрацию транспортного средства сразу прекратили. Дальнейшие обстоятельства в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

В сервисных центрах МВД напоминают, что при любых регистрационных действиях администраторы обязательно осуществляют проверку транспортных средств по соответствующим базам данных.

