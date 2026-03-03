Апелляционный суд ужесточил наказание по делу о присвоении 1,2 млн грн материально ответственным лицом

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор суда первой инстанции по делу о присвоении 1,2 млн грн и усилил наказание 39-летней осужденной.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор суда первой инстанции в отношении 39-летней осужденной, признанной виновной в присвоении имущества в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Суд проверил законность и обоснованность назначенного наказания. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

39-летняя осужденная, будучи материально ответственным лицом одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на оптовой торговле и дистрибуции продуктов питания и бытовой химии, в течение июля–августа 2024 года изготовила и выдала три фиктивных расходных кассовых ордера, удостоверив их собственной подписью, с указанием основания «Инкассация». Суммы операций составляли дважды по 100 000 грн и в третий раз – 1 000 000 грн.

При этом обвиняемая не осуществляла хозяйственных операций с имуществом, которое ей было доверено, а присваивала его себе.

Черновицкий районный суд г. Черновцы признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначил наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью и обращением денежных средств, сроком на 2 года, с конфискацией принадлежащего ей имущества, кроме жилья. До вступления приговора в законную силу обвиняемая находилась под личным обязательством с обязанностями, предусмотренными ч. 5 ст. 194 УПК Украины.

Апелляция прокурора и усиление наказания до 7 лет

Прокурор подал апелляционную жалобу, в которой, не оспаривая правовую квалификацию действий обвиняемой и доказанность ее вины, просил отменить приговор в части назначенного наказания как чрезмерно мягкий и вынести новый, которым увеличить наказание до 7 лет.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда проверила приговор суда первой инстанции в пределах апелляционной жалобы и пришла к выводу о наличии обоснованных оснований для ее удовлетворения.

Как отметил апелляционный суд, осужденная совершила особо тяжкое преступление в сфере преступлений против собственности, связанное с присвоением имущества в особо крупных размерах с использованием предоставленных ей полномочий, что привело к значительному имущественному ущербу предприятию. Однако она не совершила никаких действий, которые бы свидетельствовали об искреннем раскаянии или желании исправить ситуацию. Подтверждением этого является тот факт, что обвиняемая не пыталась возместить хотя бы часть причиненного материального ущерба в размере 1 200 000 грн.

В судебном заседании апелляционного суда она заявила, что присвоенные средства передала «ворожке», которая якобы ввела ее в заблуждение, однако в правоохранительные органы не обращалась и не планирует этого делать.

Апелляционный суд также установил, что обвиняемая признала вину лишь после разоблачения и под давлением неопровержимых доказательств, во время судебных прений и последнего слова не высказывала критической оценки своим действиям, оставив вопрос о назначении наказания на усмотрение суда. Следовательно, по убеждению апелляционного суда, суд первой инстанции безосновательно учел искреннее раскаяние как обстоятельство, смягчающее наказание, и применил положения ст. 69 УК Украины.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынесла новый – 7 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 191 УК Украины с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью и обращением денежных средств, сроком на 2 года, с конфискацией принадлежащего ей имущества, кроме жилья.

После оглашения приговора осужденную взяли под стражу в зале апелляционного суда.

