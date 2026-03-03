Апеляційний суд посилив покарання у справі про привласнення 1,2 млн грн матеріально відповідальною особою

Чернівецький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на вирок суду першої інстанції у справі про привласнення 1,2 млн грн та посилив покарання 39-річній засудженій.

Чернівецький апеляційний суд розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок суду першої інстанції щодо 39-річної засудженої, визнаної винуватою у привласненні майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України. Суд перевірив законність і обґрунтованість призначеного покарання. Про це повідомили у суді.

Суть справи

39-річна засуджена, будучи матеріально відповідальною особою одного з товариств з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на гуртовій торгівлі та дистрибуції продуктів харчування і побутової хімії, протягом липня–серпня 2024 року виготовила та видала три фіктивні видаткові касові ордери, посвідчивши їх власним підписом, із зазначенням підстави «Інкасація». Суми операцій складали двічі по 100 000 грн і втретє – 1 000 000 грн.

При цьому обвинувачена не здійснювала господарських операцій із майном, яке їй було довірене, а привласнювала його собі.

Чернівецький районний суд м.Чернівців визнав її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначив покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із фінансовою діяльністю та обігом грошових коштів, строком на 2 роки, з конфіскацією належного їй майна, окрім житла. До набрання вироком законної сили обвинувачена перебувала під особистим зобов’язанням із передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України обов’язками.

Апеляція прокурора та посилення покарання до 7 років

Прокурор подав апеляційну скаргу, в якій, не заперечуючи правової кваліфікації дій обвинуваченої та доведеності її вини, просив скасувати вирок у частині призначеного покарання як надто м’який та ухвалити новий, яким збільшити покарання до 7 років.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду перевірила вирок суду першої інстанції у межах апеляційної скарги та дійшла висновку про наявність обґрунтованих підстав для її задоволення.

Як зауважив апеляційний суд, засуджена вчинила особливо тяжкий злочин у сфері злочинів проти власності, пов’язаний із привласненням майна в особливо великих розмірах із використанням наданих їй повноважень, що призвело до значної майнової шкоди підприємству. Однак вона не вчинила жодних дій, які б свідчили про щире каяття чи бажання виправити ситуацію. Підтвердженням цього є той факт, що обвинувачена не намагалася відшкодувати хоча б частину завданої матеріальної шкоди у розмірі 1 200 000 грн.

У судовому засіданні апеляційного суду вона заявила, що привласнені кошти передала «ворожці», яка нібито ввела її в оману, проте до правоохоронних органів не зверталася та не планує цього робити.

Апеляційний суд також встановив, що обвинувачена вину визнала лише після викриття та під тиском неспростовних доказів, під час судових дебатів та останнього слова не висловлювала критичної оцінки своїм діям, залишивши питання щодо призначення покарання на розсуд суду. Отже, на переконання апеляційного суду, суд першої інстанції безпідставно врахував щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання, та застосував положення ст. 69 КК України.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала вирок суду першої інстанції у частині призначеного покарання та ухвалила новий – 7 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 191 КК України з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із фінансовою діяльністю та обігом грошових коштів, строком на 2 роки, з конфіскацією належного їй майна, окрім житла.

Після проголошення вироку засуджену взяли під варту в залі апеляційного суду.

