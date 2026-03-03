  1. В Україні

Повернення боргу без суду: коли працює виконавчий напис нотаріуса

20:57, 3 березня 2026
Коли боржник не повертає кошти, більшість одразу думає про суд. Однак у низці випадків закон дозволяє обійтися без тривалих процесів. Йдеться про виконавчий напис нотаріуса — механізм, який дає змогу стягнути гроші або витребувати майно у спрощеному порядку.

Про особливості цього інструменту роз’яснили у Хмельницькому міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Виконавчий напис нотаріуса — це один із механізмів захисту прав стягувача, який дозволяє повернути кошти або майно від боржника у спрощеному порядку.

Йдеться про нотаріальну дію, яка підтверджує право стягувача на:

  • стягнення грошових сум;
  • витребування майна від боржника;
  • витребування об’єкта довірчої власності.

Фактично виконавчий напис вчиняється безпосередньо на оригіналі документа, що підтверджує заборгованість. Його скріплюють підписом і печаткою нотаріуса. Після цього документ може бути пред’явлений до примусового виконання.

Такий механізм застосовується у випадках і в порядку, визначених законом.

Умови вчинення виконавчого напису: що потрібно знати

Нотаріус може вчинити виконавчий напис лише за наявності визначених законом підстав.

1. Безспірність заборгованості

Подані документи мають підтверджувати безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

У випадку договору про встановлення довірчої власності — підтверджувати виконання боржником свого зобов’язання.

Перелік документів, за якими можливе безспірне стягнення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1172.

2. Дотримання строку

З моменту виникнення права вимоги має минути не більше трьох років, якщо інший строк не встановлений законом.

Водночас звернутися до нотаріуса можна незалежно від місця проживання боржника або місцезнаходження його майна.

Коли нотаріус відмовить у вчиненні виконавчого напису

Існують обставини, за яких нотаріус зобов’язаний відмовити у вчиненні напису.

Зокрема, якщо:

  • предметом стягнення є майно, на яке законодавством України заборонено звертати стягнення;
  • вимога може бути виконана виключно на підставі судового рішення відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Окремо наголошується: не допускається вчинення виконавчих написів на підставі кредитних договорів, які не посвідчені нотаріально.

Стягнення заборгованості за такими кредитами здійснюється виключно через суд.

Строк пред’явлення до виконання

Виконавчий напис можна пред’явити до примусового виконання протягом трьох років із моменту його вчинення.

Чи можна оскаржити виконавчий напис

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні підлягають судовому оскарженню.

Право на звернення до суду має особа, прав чи інтересів якої стосується така дія або відмова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судово-юридична газета

