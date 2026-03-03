Верховний суд США став на бік батьків із Каліфорнії у справі про гендерну ідентичність

Верховний суд США підтримав вимогу інформувати батьків про зміну гендерної ідентичності дитини.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США ухвалив рішення на користь тих, хто вважає, що школи повинні інформувати батьків, якщо їхня дитина змінює гендерну ідентичність — навіть без згоди самого учня, повідомляє upi.com.

У справі Mirabelli v. Bonta щодо штату Каліфорнія більшість суддів відновила рішення окружного суду від грудня, яким тимчасово заборонялося школам зберігати таку інформацію в таємниці або змінювати ім’я та займенники учнів, якщо батьки заявляють, що це суперечить їхнім релігійним переконанням.

Раніше Апеляційний суд дев’ятого округу США задовольнив клопотання генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти про екстрене призупинення дії рішення окружного суду на час розгляду справи. Однак Верховний суд скасував це призупинення.

Суд послався на рішення минулого року у справі Mahmoud v. Taylor, де підтримав релігійних батьків, які вимагали дозволу не допускати своїх дітей до занять з книжками на ЛГБТК-тематику.

У постанові зазначено, що політика Каліфорнії «ймовірно не витримає суворої перевірки», якої вимагає рішення у справі Mahmoud, а батьки, які звертаються за релігійними винятками, «ймовірно, матимуть успіх» у суді першої інстанції.

Суд також навів приклад однієї з родин у справі: на початку восьмого класу їхня донька намагалася вчинити самогубство та була госпіталізована. Лише тоді батьки дізналися від лікаря, що вона страждає на гендерну дисфорію та в школі представлялася як хлопець.

Міністерка освіти США Лінда Макмегон привітала рішення, назвавши його «величезною перемогою для батьківських прав в освіті». Адміністрація підтримує позицію багатьох консервативних груп, які вважають, що школи приховували від батьків інформацію про соціальний перехід їхніх дітей та повинні повідомляти, якщо дитина просить використовувати інші займенники або відвідувати інші вбиральні.

Тимчасова заборона, винесена окружним суддею Роджером Бенітесом, передбачає, що школи Каліфорнії не можуть вводити батьків в оману щодо гендерної ідентичності їхніх дітей та повинні чітко зазначати, що батьки «мають федеральне конституційне право бути поінформованими, якщо їхня дитина висловлює гендерну невідповідність».

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта стверджував, що політика штату, зокрема закон 2024 року, який забороняє примушувати вчителів «розкривати» гендерну ідентичність учнів, не перешкоджає добровільному інформуванню батьків. Водночас він наголосив, що рішення Бенітеса — а тепер і Верховного суду — може поставити учнів під загрозу, якщо вони не готові розкрити свою ідентичність.

Представники організацій на захист прав ЛГБТК-учнів підтримали цю позицію. Віцепрезидентка Національного жіночого правового центру Гейлінн Берроуз заявила, що суд, поспішаючи розширити релігійний вплив у державних школах, поставив релігійні винятки вище за благополуччя дітей та проігнорував права трансгендерних учнів.

Суддя Елена Каган у своїй окремій думці, до якої приєдналася суддя Кетанджі Браун Джексон, зазначила, що хоча батьки мають права щодо життєвого вибору своїх дітей, суду варто було дочекатися повного розгляду справи в апеляційній інстанції. Вона також запропонувала розглянути аналогічну справу з Массачусетсу — Foote v. Ludlow School Committee — щоб всебічно оцінити складні правові питання.

Суд неодноразово відкладав рішення щодо розгляду цієї справи та іншої справи з Флориди.

У окремій думці суддя Емі Коні Барретт, до якої приєдналися головний суддя Джон Робертс і суддя Бретт Кавано, зазначила, що відповідно до політики Каліфорнії батьки можуть бути виключені з ухвалення важливих рішень щодо психічного здоров’я та добробуту їхньої дитини — можливо, на роки.

Справу спочатку подали у 2023 році вчителі зі шкільного округу Ескондідо поблизу Сан-Дієго, заявивши, що рекомендації штату суперечать їхній християнській вірі. Згодом до позову приєдналися батьки.

Експерти зазначають, що хоча ні окружний суд, ні Верховний суд прямо не зобов’язали вчителів активно розкривати гендерну ідентичність учнів батькам, ухвала фактично створює значні юридичні ризики для педагогів і шкільних округів у разі невиконання такого інформування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.