  1. У світі

Дональд Трамп назвав найгірший сценарій для Ірану після падіння режиму Хаменеї

21:14, 3 березня 2026
За словами Дональда Трампа, США хотіли б бачити у владі Ірану «когось, хто поверне країну народу».
Дональд Трамп назвав найгірший сценарій для Ірану після падіння режиму Хаменеї
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що найгіршим сценарієм для Ірану був би прихід до влади такої ж поганої людини, як і нинішній режим, пише The Times of Israel.

«Я думаю, найгіршим сценарієм було б, якби ми це зробили, а потім до влади прийшла людина, яка була б такою ж поганою, як і попередня... Це могло б статися», - сказав він.

За його словами, США хотіли б бачити «когось, хто поверне країну народу». Крім того, Трамп застеріг іранців від виходу на вулиці під час бомбардувань.

На запитання про Резу Пахлаві, сина покійного колишнього іранського шаха, який перебуває у вигнанні, президент США відповів, що той здається приємною людиною. Водночас він заявив, що хтось, хто зараз живе в Ірані, ймовірно, був би більш підходящим кандидатом на керівництво країною.

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії. На це президент США жорстко відреагував.

Стрічка новин

