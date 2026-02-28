Ракетна небезпека на Близькому Сході: Іран завдає ударів по ОАЕ, Катару та Бахрейну

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

Міністерство оборони Катару повідомило про ракетний удар з боку Ірану. За інформацією, яку наводить видання Al Jazeera з посиланням на катарських військових, ракету було перехоплено за допомогою зенітного комплексу Patriot. Влада країни закликала громадян по можливості залишатися вдома та не наближатися до військових об’єктів.

З Бахрейну, де оголошено ракетну небезпеку, надходять повідомлення про вибухи в районі Джуффайр, де розташована база ВМС США.

Також лунають вибухи в Об’єднаних Арабських Еміратах та Кувейті, на території яких розміщені американські військові бази.

Катар, Кувейт та ОАЕ тимчасово закрили свій повітряний простір.

Майже весь Близький Схід опинився під ракетними ударами. За повідомленням Clash, Іран атакує країни, на території яких розміщені бази США, і пуски ракет тривають.

У Дубаї наразі лунають вибухи. Людей евакуюють з Бурдж-Халіфи. Тим часом Ізраїль також завдає ударів по Іраку.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

