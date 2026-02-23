Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Сімейні відносини в Україні нині регулюються Сімейним кодексом, ухваленим у 2002 році. У січні 2026 року на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт нового Цивільного кодексу України, який передбачає інтеграцію норм сімейного права до його структури та зміну підходу до врегулювання спорів між подружжям.

Проєкт документа змінює процедуру розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення.

Так, стаття 1512 передбачає, що позов про розірвання шлюбу може бути поданий одним із подружжя або опікуном, якщо другий із подружжя визнаний недієздатним. Запропонована норма фактично зберігає чинний підхід і не містить істотних змін.

Натомість новації стосуються механізму примирення. Стаття 1513 встановлює оновлену модель дій суду, зокрема:

Суд може вживати заходів щодо примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності.

Якщо подружжя має малолітню дитину або дитину з інвалідністю і не дійшло згоди щодо юридичних наслідків розірвання шлюбу, суд встановлює строк для примирення до шести місяців.

Якщо є подружжя має малолітню дитину або дитину з інвалідністю, але сторони погодили юридичні наслідки розірвання шлюбу передбачені статтею 1515, строк примирення становить один місяць.

Строк для примирення не встановлюється, якщо до звернення до суду вже діяв режим окремого проживання не менше шести місяців або якщо подружжя не має малолітніх дітей чи дітей з інвалідністю та досягло згоди щодо наслідків розірвання.

За наявності домашнього насильства чи іншої протиправної поведінки, що містить ознаки кримінального правопорушення, заходи щодо примирення не застосовуються.

Окремим елементом проєкту Цивільного кодексу України є запровадження договору про юридичні наслідки розірвання шлюбу (стаття 1515).

До розірвання шлюбу подружжя може укласти нотаріально посвідчений договір, яким врегульовує питання:

розподілу батьківської відповідальності;

виконання обов’язку утримувати дитину;

поділу спільного майна;

утримання одного з подружжя.

Розподіл батьківської відповідальності здійснюється з урахуванням вимог статті 1549, яка передбачає можливість укладення окремого договору щодо визначення місця проживання дитини, участі батьків у вихованні, вибору закладів освіти чи охорони здоров’я та порядку управління майном дитини.

Договір про розподіл батьківської відповідальності також укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Нині питання примирення подружжя регулюється статтею 111 Сімейного кодексу України, згідно з якої суд вживає заходів щодо примирення, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Разом із тим, у разі вчинення одним із подружжя домашнього насильства, заходи примирення не застосовуються — ця норма зберігається і в проєкті нового Цивільного кодексу України.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що проєкт нової редакції Цивільного кодексу України містить статтю 1514, яка визначає підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя. Зокрема, небажання чоловіка мати дитину або його нездатність до зачаття дитини прямо вказані як можливі підстави для розірвання шлюбу. Водночас щодо дружини використано інше формулювання — відмова від народження дитини або нездатність до її народження. Така різниця у термінології створює враження неоднакового підходу до прав подружжя та викликає питання щодо дотримання принципу рівності.

Натомість чинний Сімейний кодекс України не встановлює подібних спеціальних підстав, а передбачає з’ясування судом фактичних взаємин подружжя та реальних причин позову.

Також, одним з нововведень проєкту Цивільного кодексу України є надання можливості подружжю з дітьми розлучатися через нотаріуса або РАЦС. Додамо, що зараз згідно Сімейного кодексу України подружжя, яке має дітей могли розлучитися лише через суд.

