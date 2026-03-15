Верховний суд Індії відмовив у відпустці для жінок під час менструації

Судді заявили, що обов’язкові відпустки під час менструації можуть посилити гендерні стереотипи та зробити жінок менш привабливими для роботодавців.

Верховний суд Індії відхилив клопотання про запровадження менструальних відпусток для працюючих жінок та студенток. Судді зазначили, що ухвалення такого закону може призвести до того, що роботодавці неохоче найматимуть жінок, пише BBC.

Колегія з двох суддів на чолі з головним суддею Сур’єю Кантом заявила, що обов’язкова відпустка під час менструації може змусити молодих жінок відчувати себе «не на рівні» зі своїми колегами-чоловіками та буде «шкідливою для їхнього розвитку».

Питання менструальних відпусток уже давно викликає суперечки в індійському суспільстві. Частина громадськості підтримує позицію суду, тоді як інші вважають, що один-два дні відпочинку можуть допомогти жінкам справлятися з болісними симптомами.

У деяких штатах Індії та в низці великих приватних компаній такі відпустки вже запроваджені для працівниць.

Заяви Верховного суду прозвучали під час розгляду клопотання, поданого адвокатом Шайлендрою Мані Трипатхі, який просив запровадити національну політику менструальних відпусток.

Після засідання Трипатхі повідомив агентству IANS, що сподівався на запровадження «двох-трьох днів відпустки» для працюючих жінок, щоб врахувати труднощі, пов’язані з менструацією.

Однак судді заявили, що така політика не принесе користі жінкам. На їхню думку, вона може лише посилити гендерні стереотипи та негативно вплинути на можливості працевлаштування.

За їхніми словами, роботодавці приватного сектору можуть почати уникати найму жінок, що зрештою призведе до зменшення кількості вакансій для них.

Водночас судді зазначили, що уряд може розробити політику щодо менструальних відпусток у консультації з усіма зацікавленими сторонами.

Заяви суду знову привернули увагу до теми, яка вже багато років викликає дискусії в Індії — чи є такі відпустки прогресивним кроком, чи вони лише підсилюють стереотип про те, що жінки слабші та менш придатні до роботи.

Експертка з громадського здоров’я та юристка Сукріті Чаухан заявила, що слова суддів про те, що менструальна відпустка може зробити жінок «непривабливими» для роботодавців, лише «підтверджують табу навколо менструації та прав, які суспільство досі не вирішило».

За її словами, в Індії вже існують закони, які гарантують «гідність на робочому місці, гендерну рівність та безпечні умови праці» для жінок, а відмова у менструальній відпустці може порушувати ці принципи, змушуючи жінок працювати в незручних або навіть небезпечних умовах.

«Надання менструальної відпустки не лише підтримує здоров’я та добробут жінок, але й може підвищити продуктивність і ефективність на робочому місці», — додала вона.

Прихильники такої політики нагадують, що подібні відпустки вже існують у низці країн, зокрема в Іспанії, Японії, Південній Кореї та Індонезії, а дослідження показують, що вони можуть бути корисними для жінок.

В Індії окремі штати також мають обмежені програми менструальних відпусток. Наприклад, у Біхарі та Одіші державні службовиці можуть брати два дні відпустки на місяць, а в Кералі таке право мають працівниці університетів та інститутів професійної підготовки.

Торік південний штат Карнатака ухвалив закон, який передбачає один день відпустки щомісяця для жінок під час менструації.

Останніми роками подібні політики почали запроваджувати й приватні компанії. Зокрема, у 2025 році промислово-сервісний конгломерат RPG Group оголосив про дві дні відпустки на місяць для працівниць своєї дочірньої компанії CEAT. Інженерна компанія L&T також запровадила одноденну щомісячну відпустку, а сервіс доставки їжі Zomato надає працівницям до десяти днів менструальної відпустки на рік.

