  1. Законодавство
  2. / В Україні

Військовий збір повністю спрямують на зарплати військовослужбовців: до запуску механізму залишився один крок

08:30, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошти від військового збору можуть отримати цільове призначення і використовуватися лише для виплат військовослужбовцям.
Військовий збір повністю спрямують на зарплати військовослужбовців: до запуску механізму залишився один крок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У разі остаточного схвалення документа кошти від військового збору після завершення воєнного стану спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Так, народні депутати рекомендували Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому в остаточній редакції, викладеній у відповідній порівняльній таблиці, з необхідними редакційними та техніко-юридичними правками.

Документом пропонується встановити, що з 1 січня 2027 року до 31 грудня третього календарного року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні, військовий збір зараховуватиметься у повному обсязі до спеціального фонду державного бюджету.

Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення і спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада вже підтримала законопроєкт №15167 у першому читанні. Водночас документ був ухвалений за основу мінімально необхідною кількістю голосів — його підтримали 226 народних депутатів, що лише на один голос перевищило конституційно встановлений мінімум.

Законопроєкт передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів від військового збору.

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету зазначали, що реалізація цієї ініціативи дозволить щороку спрямовувати до спеціального фонду близько 200 млрд грн. Ці кошти використовуватимуться винятково для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

У разі остаточного ухвалення законопроєкту з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватиметься на фінансування виплат військовослужбовцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України зарплата військові військовий збір виплати військовим

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 рішень Верховного Суду, які змінюють податкові та корпоративні правила для бізнесу

Верховний Суд у нових рішеннях уточнив підходи до оподаткування, доведення реальності господарських операцій, правонаступництва компаній та корпоративного управління.

Намети посеред метро у Києві: як правила регулюють підземний комфорт під час тривоги

Під час повітряних тривог у метро постає проблема ефективного використання обмеженого простору для великої кількості людей.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українці можуть зафіксувати збитки за втрачену освіту, лікування та моральну шкоду

Від компенсацій за зруйновані будівлі — до відшкодування за втрату освіти, медицини та навіть моральні страждання: уряд розширює категорії Реєстру збитків.

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]