Військовий збір повністю спрямують на зарплати військовослужбовців: до запуску механізму залишився один крок

Кошти від військового збору можуть отримати цільове призначення і використовуватися лише для виплат військовослужбовцям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

У разі остаточного схвалення документа кошти від військового збору після завершення воєнного стану спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Так, народні депутати рекомендували Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому в остаточній редакції, викладеній у відповідній порівняльній таблиці, з необхідними редакційними та техніко-юридичними правками.

Документом пропонується встановити, що з 1 січня 2027 року до 31 грудня третього календарного року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні, військовий збір зараховуватиметься у повному обсязі до спеціального фонду державного бюджету.

Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення і спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада вже підтримала законопроєкт №15167 у першому читанні. Водночас документ був ухвалений за основу мінімально необхідною кількістю голосів — його підтримали 226 народних депутатів, що лише на один голос перевищило конституційно встановлений мінімум.

Законопроєкт передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів від військового збору.

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету зазначали, що реалізація цієї ініціативи дозволить щороку спрямовувати до спеціального фонду близько 200 млрд грн. Ці кошти використовуватимуться винятково для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

У разі остаточного ухвалення законопроєкту з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватиметься на фінансування виплат військовослужбовцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.