У Житомирі після понад 5 років паузи відновили будівництво обхідної дороги довжиною 22 км

Роботи над інфраструктурним об’єктом, зупиненим у 2020 році, поновили місяць тому.

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Місяць тому в Україні поновили роботи над важливим інфраструктурним проєктом, який був призупинений ще у 2020 році. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Загальна протяжність майбутньої обхідної дороги становить 22 кілометри.

Після завершення будівництва транзитний транспорт планують повністю вивести за межі міста. Це дозволить зменшити навантаження на вуличну мережу Житомира, підвищити безпеку дорожнього руху, скоротити час перевезень і покращити логістичні процеси для бізнесу та громад.

Обхід Житомира розглядається як один із ключових елементів розвитку транспортної інфраструктури та посилення міжрегіонального сполучення. Попри умови воєнного стану, держава продовжує реалізацію стратегічних інфраструктурних проєктів, спрямованих на економічний розвиток та відновлення країни.

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