КСУ поновив розгляд справи щодо ролі органів місцевого самоврядування у процесі добровільного об’єднання громад

Конституційний Суд поновив розгляд справи за поданням 51 депутата щодо конституційності окремих положень Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», які визначають роль перспективних планів та повноваження органів влади у процесі об’єднання громад.

фото: КСУ

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Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження поновила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України для розгляду питання щодо ролі та повноважень органів місцевого самоврядування у добровільному об’єднанні територіальних громад.

Автори клопотання просять Суд перевірити на відповідність Конституції України пункт 6 частини першої статті 4, частину третю статті 11 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ від 5 лютого 2015 року № 157–VIII зі змінами (далі – Закон), повідомили у КСУ.

Оспорюваними приписами Закону визначено, що добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов: „об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області“ (пункт 6 частини першої статті 4); „перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації“ (частина третя статті 11).

У конституційному поданні зазначається, що оспорювані норми Закону не відповідають низці приписів Конституції України. На переконання народних депутатів України, „запровадження та наявність законодавчо встановленого механізму об’єднання територіальних громад суперечить ідеології добровільного об’єднання територіальних громад та призводить до звуження конституційного права жителів громади на таке добровільне об’єднання. Оскільки процес об’єднання наразі має відбуватися в чітко регламентованих рамках, які визначені перспективними планами“.

Суддя-доповідач у справі – Олег Первомайський.

Поновивши розгляд справи у відкритій частині, Суд залучив до участі у розгляді справи Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу, заступника директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України з наукової роботи Ірину Бодрову, завідувача кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка Олену Бориславську та голову правління Громадської організації „Центр політико-правових реформ“ Ігоря Коліушка.

Суд відмовив у задоволенні клопотань постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна та представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського про перенесення розгляду справи у зв’язку з неможливістю їхньої участі у засіданні.

Суд задовольнив клопотання постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна в частині залучення до розгляду справи заступника Міністра розвитку громад та територій України у 2019–2023 рр. В’ячеслава Негоди, а також пропозицію Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби про залучення у розгляді справи заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна.

Під час пленарного засідання Суд заслухав позиції залучених учасників конституційного провадження – завідувачки кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка Олени Бориславської, голови правління Громадської організації „Центр політико-правових реформ“ Ігоря Коліушка, а також заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна.

У розгляді цієї справи Суд оголосив перерву до 30 червня 2026 року.

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