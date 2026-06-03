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У Києві рятують козулю, яка сховалася під авто під час атаки 2 червня: стан важкий

22:36, 3 червня 2026
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У Києві 2 червня рятувальники дістали з-під автомобіля поранену козулю після нічної атаки.
У Києві рятують козулю, яка сховалася під авто під час атаки 2 червня: стан важкий
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У Києві команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group провела незвичну рятувальну операцію — з-під легкового автомобіля дістали дику козулю, яка застрягла та отримала травми.

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Як розповіли зоорятувальники, виклик надійшов вранці 2 червня після чергової ночі російських обстрілів столиці. За словами фахівців, зазвичай їм доводиться рятувати кошенят або цуценят, які ховаються під автомобілями, однак із козулею під автівкою вони зіткнулися вперше.

Рятувальники припускають, що тварина могла злякатися вибухів під час нічної атаки та в паніці шукала будь-яке укриття. Інакше пояснити, як дика козуля опинилася під легковиком посеред міста, складно.

Під час спроб самостійно вибратися тварина отримала серйозні травми.

Після порятунку козулю передали до Центр порятунку диких тварин. Її стан оцінюють як важкий.

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Київ війна тварини обстріл

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