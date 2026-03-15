Верховный суд Индии отказал в отпуске для женщин во время менструации

Судьи заявили, что обязательные отпуска во время менструации могут усилить гендерные стереотипы и сделать женщин менее привлекательными для работодателей.

Верховный суд Индии отклонил ходатайство о введении менструальных отпусков для работающих женщин и студенток. Судьи отметили, что принятие такого закона может привести к тому, что работодатели будут неохотно нанимать женщин, пишет BBC.

Коллегия из двух судей во главе с главным судьей Сурьей Кантом заявила, что обязательный отпуск во время менструации может заставить молодых женщин чувствовать себя «не наравне» со своими коллегами-мужчинами и будет «вредным для их развития».

Вопрос менструальных отпусков уже давно вызывает споры в индийском обществе. Часть общественности поддерживает позицию суда, тогда как другие считают, что один-два дня отдыха могут помочь женщинам справляться с болезненными симптомами.

В некоторых штатах Индии и в ряде крупных частных компаний такие отпуска уже введены для работниц.

Заявления Верховного суда прозвучали во время рассмотрения ходатайства, поданного адвокатом Шайлендрой Мани Трипатхи, который просил ввести национальную политику менструальных отпусков.

После заседания Трипатхи сообщил агентству IANS, что надеялся на введение «двух-трех дней отпуска» для работающих женщин, чтобы учесть трудности, связанные с менструацией.

Однако судьи заявили, что такая политика не принесет пользы женщинам. По их мнению, она может лишь усилить гендерные стереотипы и негативно повлиять на возможности трудоустройства.

По их словам, работодатели частного сектора могут начать избегать найма женщин, что в итоге приведет к уменьшению количества вакансий для них.

В то же время судьи отметили, что правительство может разработать политику относительно менструальных отпусков в консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Заявления суда снова привлекли внимание к теме, которая уже много лет вызывает дискуссии в Индии — являются ли такие отпуска прогрессивным шагом или лишь усиливают стереотип о том, что женщины слабее и менее пригодны к работе.

Эксперт по общественному здравоохранению и юрист Сукрити Чаухан заявила, что слова судей о том, что менструальный отпуск может сделать женщин «непривлекательными» для работодателей, лишь «подтверждают табу вокруг менструации и прав, которые общество до сих пор не решило».

По ее словам, в Индии уже существуют законы, гарантирующие «достоинство на рабочем месте, гендерное равенство и безопасные условия труда» для женщин, а отказ в менструальном отпуске может нарушать эти принципы, заставляя женщин работать в неудобных или даже опасных условиях.

«Предоставление менструального отпуска не только поддерживает здоровье и благополучие женщин, но и может повысить продуктивность и эффективность на рабочем месте», — добавила она.

Сторонники такой политики напоминают, что подобные отпуска уже существуют в ряде стран, в частности в Испании, Японии, Южной Корее и Индонезии, а исследования показывают, что они могут быть полезными для женщин.

В Индии отдельные штаты также имеют ограниченные программы менструальных отпусков. Например, в Бихаре и Одише государственные служащие могут брать два дня отпуска в месяц, а в Керале такое право имеют сотрудницы университетов и институтов профессиональной подготовки.

В прошлом году южный штат Карнатака принял закон, предусматривающий один день отпуска ежемесячно для женщин во время менструации.

В последние годы подобные политики начали вводить и частные компании. В частности, в 2025 году промышленно-сервисный конгломерат RPG Group объявил о двух днях отпуска в месяц для сотрудниц своей дочерней компании CEAT. Инженерная компания L&T также ввела однодневный ежемесячный отпуск, а сервис доставки еды Zomato предоставляет сотрудницам до десяти дней менструального отпуска в год.

