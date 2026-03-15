  1. В Україні

Як дистанційно оновити дані в Державному реєстрі фізосіб – платників податків: інструкція

22:29, 15 березня 2026
Подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків можна дистанційно через Електронний кабінет платника.
Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що у разі зміни особистих даних: прізвища, імені, по батькові, місця проживання чи інших відомостей - громадяни зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Оновити інформацію можна без відвідування податкової, скориставшись електронними сервісами ДПС.

Зокрема, подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків можна дистанційно через Електронний кабінет платника. Така можливість доступна для громадян України на підставі паспорта (у формі книжечки або ID-картки), для дітей віком до 14 років - на підставі свідоцтва про народження, а для іноземців та осіб без громадянства - за наявності посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні.

«Щоб подати заяву онлайн, необхідно увійти до приватної частини Електронного кабінету та обрати режим «ЕК для громадян», після чого відкрити сервіс «Заява про внесення змін до ДРФО (форма №5ДР)». У заяві потрібно вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), актуальні персональні дані, а у разі зміни прізвища, імені або по батькові — зазначити також попередні відомості. Крім того, необхідно внести інформацію про місце народження та актуальну адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання», - заявили у ДПС.

Для внутрішньо переміщених осіб у формі передбачено окреме поле для внесення адреси відповідно до довідки про взяття на облік ВПО. Також у заяві потрібно зазначити реквізити документа, що посвідчує особу - серію (за наявності), номер та дату видачі.

Під час заповнення заяви користувач обирає зручний Центр обслуговування платників, у якому зможе отримати готову картку платника податків після опрацювання документів.

Обов’язковою умовою подання заяви є додавання сканованих копій документів у форматі PDF або у вигляді зображень. Для паспорта-книжечки необхідно завантажити всі заповнені сторінки (1–6) та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання. Для ID-картки додаються копії обох боків документа та витяг про місце проживання. Якщо змінилися прізвище, ім’я або по батькові, потрібно також додати документ, що підтверджує такі зміни - наприклад, свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або зміну імені. У разі внесення змін щодо малолітніх дітей додаються свідоцтво про народження дитини, документ одного з батьків або опікуна, витяг про місце проживання та, за наявності, документ, що підтверджує зміну персональних даних дитини.

Після заповнення заяви необхідно перевірити внесені дані, натиснути «Зберегти», підписати документ кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та надіслати його до податкової служби.

Зазначені вимоги передбачені Податковим кодексом України та наказом Міністерства фінансів України №822, яким затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

