Як дистанційно оновити дані в Державному реєстрі фізосіб – платників податків: інструкція

Подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків можна дистанційно через Електронний кабінет платника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що у разі зміни особистих даних: прізвища, імені, по батькові, місця проживання чи інших відомостей - громадяни зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Оновити інформацію можна без відвідування податкової, скориставшись електронними сервісами ДПС.

Зокрема, подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків можна дистанційно через Електронний кабінет платника. Така можливість доступна для громадян України на підставі паспорта (у формі книжечки або ID-картки), для дітей віком до 14 років - на підставі свідоцтва про народження, а для іноземців та осіб без громадянства - за наявності посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні.

«Щоб подати заяву онлайн, необхідно увійти до приватної частини Електронного кабінету та обрати режим «ЕК для громадян», після чого відкрити сервіс «Заява про внесення змін до ДРФО (форма №5ДР)». У заяві потрібно вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), актуальні персональні дані, а у разі зміни прізвища, імені або по батькові — зазначити також попередні відомості. Крім того, необхідно внести інформацію про місце народження та актуальну адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання», - заявили у ДПС.

Для внутрішньо переміщених осіб у формі передбачено окреме поле для внесення адреси відповідно до довідки про взяття на облік ВПО. Також у заяві потрібно зазначити реквізити документа, що посвідчує особу - серію (за наявності), номер та дату видачі.

Під час заповнення заяви користувач обирає зручний Центр обслуговування платників, у якому зможе отримати готову картку платника податків після опрацювання документів.

Обов’язковою умовою подання заяви є додавання сканованих копій документів у форматі PDF або у вигляді зображень. Для паспорта-книжечки необхідно завантажити всі заповнені сторінки (1–6) та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання. Для ID-картки додаються копії обох боків документа та витяг про місце проживання. Якщо змінилися прізвище, ім’я або по батькові, потрібно також додати документ, що підтверджує такі зміни - наприклад, свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або зміну імені. У разі внесення змін щодо малолітніх дітей додаються свідоцтво про народження дитини, документ одного з батьків або опікуна, витяг про місце проживання та, за наявності, документ, що підтверджує зміну персональних даних дитини.

Після заповнення заяви необхідно перевірити внесені дані, натиснути «Зберегти», підписати документ кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та надіслати його до податкової служби.

Зазначені вимоги передбачені Податковим кодексом України та наказом Міністерства фінансів України №822, яким затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.