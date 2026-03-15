  1. В Украине

Как дистанционно обновить данные в Государственном реестре физлиц — налогоплательщиков: инструкция

22:29, 15 марта 2026
Подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков можно дистанционно через Электронный кабинет плательщика.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в случае изменения личных данных — фамилии, имени, отчества, места проживания или других сведений — граждане обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Обновить информацию можно без посещения налоговой, воспользовавшись электронными сервисами ГНС.

В частности, подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков можно дистанционно через Электронный кабинет плательщика. Такая возможность доступна для граждан Украины на основании паспорта (в форме книжечки или ID-карты), для детей до 14 лет — на основании свидетельства о рождении, а для иностранцев и лиц без гражданства — при наличии вида на временное или постоянное проживание в Украине.

«Чтобы подать заявление онлайн, необходимо войти в приватную часть Электронного кабинета и выбрать режим “ЭК для граждан”, после чего открыть сервис “Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (форма №5ДР)”. В заявлении нужно указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), актуальные персональные данные, а в случае изменения фамилии, имени или отчества — указать также предыдущие сведения. Кроме того, необходимо внести информацию о месте рождения и актуальном адресе зарегистрированного или задекларированного места проживания», — сообщили в ГНС.

Для внутренне перемещенных лиц в форме предусмотрено отдельное поле для указания адреса согласно справке о взятии на учет ВПЛ. Также в заявлении необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего личность — серию (при наличии), номер и дату выдачи.

Во время заполнения заявления пользователь выбирает удобный Центр обслуживания плательщиков, в котором сможет получить готовую карточку налогоплательщика после обработки документов.

Обязательным условием подачи заявления является добавление сканированных копий документов в формате PDF или в виде изображений. Для паспорта-книжечки необходимо загрузить все заполненные страницы (1–6) и страницу с отметкой о регистрации места проживания. Для ID-карты добавляются копии обеих сторон документа и выписка о месте проживания. Если изменились фамилия, имя или отчество, необходимо также добавить документ, подтверждающий такие изменения — например, свидетельство о браке, расторжении брака или смене имени. В случае внесения изменений относительно малолетних детей добавляются свидетельство о рождении ребенка, документ одного из родителей или опекуна, выписка о месте проживания и, при наличии, документ, подтверждающий изменение персональных данных ребенка.

После заполнения заявления необходимо проверить внесенные данные, нажать «Сохранить», подписать документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить его в налоговую службу.

Указанные требования предусмотрены Налоговым кодексом Украины и приказом Министерства финансов Украины №822, которым утверждено Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

