Кому не потрібно подавати декларацію про доходи у 2026 році — пояснення податкової

21:07, 15 березня 2026
У яких випадках громадяни звільняються від обов’язку декларувати доходи.
Частині громадян не потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Таку можливість передбачає Податковий кодекс України — якщо протягом року людина отримувала лише доходи, які не оподатковуються або з яких податок уже був утриманий під час виплати. Про це нагадали у Головне управління ДПС у Чернігівській області у межах деклараційної кампанії 2026 року.

Коли декларацію можна не подавати

За інформацією податкової служби, громадяни звільняються від обов’язку подавати декларацію, якщо протягом року отримували:

  • доходи (у тому числі іноземні), які згідно із законодавством не включаються до загального оподатковуваного доходу;
  • доходи лише від податкових агентів — наприклад, роботодавця, який утримує податки під час виплати зарплати;
  • доходи від продажу, обміну або дарування майна, якщо вони не оподатковуються, оподатковуються за нульовою ставкою або податок уже сплачено під час нотаріального оформлення договору;
  • спадщину, що оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок уже сплачено.

Кого це стосується

У податковій пояснюють, що в більшості випадків декларацію можуть не подавати наймані працівники, які отримують лише заробітну плату від роботодавця і не мають інших доходів, що підлягають декларуванню.

Водночас, якщо громадянин отримував інші доходи — наприклад, іноземні прибутки або доходи від незалежної професійної діяльності, — обов’язок подати декларацію зберігається.

Строки подання декларації

Податківці нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. До цієї дати необхідно задекларувати доходи за минулий рік, з яких податки не були сплачені.

Якщо ж громадянин планує отримати податкову знижку, подати декларацію можна до 31 грудня 2026 року включно.

декларація податкова декларування податки

