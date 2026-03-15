  1. В Украине

Кому не нужно подавать декларацию о доходах в 2026 году — разъяснение налоговой

21:07, 15 марта 2026
В каких случаях граждане освобождаются от обязанности декларировать доходы.
Части граждан не нужно подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом Украины — если в течение года человек получал только те доходы, которые не облагаются налогом или с которых налог уже был удержан при выплате. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черниговской области в рамках декларационной кампании 2026 года.

Когда декларацию можно не подавать

По информации налоговой службы, граждане освобождаются от обязанности подавать декларацию, если в течение года получали:

  • доходы (в том числе иностранные), которые согласно законодательству не включаются в общий налогооблагаемый доход;
  • доходы только от налоговых агентов — например, работодателя, который удерживает налоги при выплате зарплаты;
  • доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они не облагаются налогом, облагаются по нулевой ставке или налог уже уплачен при нотариальном оформлении договора;
  • наследство, которое облагается по нулевой ставке или с которого налог уже был уплачен.

Кого это касается

В налоговой объясняют, что в большинстве случаев декларацию могут не подавать наемные работники, которые получают только заработную плату от работодателя и не имеют других доходов, подлежащих декларированию.

В то же время, если гражданин получал другие доходы — например, иностранные доходы или доходы от независимой профессиональной деятельности, — обязанность подать декларацию сохраняется.

Сроки подачи декларации

Налоговики напоминают, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. До этой даты необходимо задекларировать доходы за прошлый год, с которых не были уплачены налоги.

Если же гражданин планирует получить налоговую скидку, подать декларацию можно до 31 декабря 2026 года включительно.

