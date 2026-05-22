Благодійні внески готівкою: які правила оприбуткування та касового обліку

Українцям пояснили порядок касового обліку благодійних пожертв, оформлення прибуткових касових ордерів та здавання готівки до банку відповідно до Положення НБУ №148.

Облік готівки у вигляді благодійних внесків залишається важливим питанням для громадських організацій, благодійних фондів та інших установ, які залучають кошти від громадян і бізнесу. Правильне оформлення та відображення таких надходжень у бухгалтерському обліку має забезпечувати прозорість використання коштів і відповідність вимогам законодавства.

Відповідно до Положення НБУ №148, готівкові кошти, які надходять до каси, мають своєчасно та в повному обсязі оприбутковуватися у день їх отримання. Це правило поширюється і на благодійні внески, зокрема кошти, вилучені зі спеціальних скриньок для збору пожертв.

Оприбуткування готівки здійснюється залежно від способу проведення розрахунків. Для установ і підприємств, які ведуть касову книгу, облік проводиться на підставі прибуткових касових ордерів із внесенням даних до касової книги. Якщо розрахунки проводяться через РРО або програмні РРО без ведення касової книги, необхідно забезпечити формування та зберігання фіскальних звітних чеків відповідно до вимог законодавства, нагадує Податкова служба.

Також передбачено, що суми оприбуткованої готівки мають відповідати даним касових і розрахункових документів. Приймання коштів до каси оформлюється прибутковим касовим ордером, підписаним уповноваженою особою.

Отже, благодійні організації повинні оформлювати надходження готівкових благодійних внесків через касу з використанням прибуткових касових ордерів, а надалі — у встановлені строки здавати кошти до банку для зарахування на рахунок.

