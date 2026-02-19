Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обговорення нової редакції Цивільного кодексу України не вщухають. Втім сам проєкт викликає більше питань, ніж відповідей. Попри це, його подають як системну реформу приватного права, яка має стати однією з ключових за останні роки.

Зокрема, автори пропонують і нову назву — «Кодекс права приватного». У пояснювальних матеріалах наголошується, що вона має виконувати одразу кілька практичних завдань.

По-перше, така назва, за задумом авторів, повинна забезпечити однозначність тлумачення і застосування норм. Кодекс позиціонують як базовий акт приватного права, який встановлює засади, термінологію та механізми захисту для всього спеціального законодавства, без паралельних або конкуруючих моделей регулювання.

По-друге, нова назва має підкреслити логіку рекодифікації: сімейне право та приватне міжнародне право інтегрують безпосередньо до структури кодексу. Таким чином приватно правова системність, за словами авторів, реальною конструкцією.

По-третє, у пояснювальній записці робиться акцент на сигналі для бізнесу, інвесторів і міжнародних партнерів. Формула «кодекс приватного права» подається як зрозуміла для європейської правової традиції, що має свідчити про орієнтацію на автономію волі, рівність сторін, захист власності, юридичну визначеність і ефективні способи захисту прав.

Водночас ініціатори наголошують, що зміна назви не впливає на конституційне місце Цивільного кодексу і не змінює ієрархію джерел права. Йдеться про той самий кодифікований закон, але з уточненим позиціонуванням відповідно до предмета регулювання.

Чому деякі статті викликають питання

Але не все так однозначно. Наприклад, нова редакція Цивільного кодексу України пропонує статтю 1514, яка передбачає підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя через:

Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути підставою для розірвання шлюбу.

Відмову дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути підставою для розірвання шлюбу.

Проте для чоловіка Кодекс прямо визнає право просто не хотіти дітей, що в підсумку створює правову нерівність у підході до прав подружжя.

Нині чинна редакція Сімейного кодексу України визначає, що суд має з’ясувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя.

Чому автори проєкту ЦК України обрали різну термінологію щодо «небажання мати дітей», незрозуміло. Втім, різний підхід до чоловіка і жінки створює враження нерівності і несе в собі прихований стереотип про «обов’язок жінки народжувати». Формулювання «відмова від народження» створює логіку, ніби народження дитини — це базова функція дружини, а її небажання виглядає як відступ від цієї норми.

Така норма може виглядати як втручання в особисте немайнове право. Рішення про народження дитини належить до особистих немайнових прав яке пов’язане з автономією жінки і не повинно викликати «провину» чи «відмови від обов’язку». Водночас стаття 305 проєкту ЦК України визначає, що фізична особа має право репродуктивного вибору, зокрема приймати вільне та відповідальне рішення щодо планування кількості дітей, інтервалу між їх народженням, необхідних для збереження здоров’я матері та дитини. Це право охоплює також відмову від материнства, батьківства.

Ще один важливий момент, у статті 1514 проєкту нового ЦК України, як підстава для розлучення кодекс розглядає нездатність до зачаття чи народження дитини, яка є медичним станом, а не провиною людини. Безпліддя не є вибором, тому людина не може нести правові наслідки за обставини, що прямо від неї не залежать. Така норма може мати дискримінаційний характер, що може створювати враження, ніби людина «винна» у своїй нездатності мати дітей, а її медичний стан стає юридично значущим недоліком у шлюбі.

Водночас, як чинна редакція Сімейного кодексу, так і проєкт нового Цивільного кодексу України регулюють право чоловіка та жінки бути обізнаними про стан здоров’я один одного.

З огляду на це, не може виникати підстав для розлучення через безпліддя, адже наречені зобов’язані взаємно повідомити один одного про стан свого здоров’я.

Тому варто узгодити норми кодексу у питанні права на особисте та сімейне життя, щоб зменшити ризик подвійних стандартів і підтримати рівність подружжя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.