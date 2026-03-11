  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

09:32, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.
ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий день ХХ з’їзду суддів України переходить до активної фази виборчого процесу. Головна подія ранку — реєстрація делегатів та підготовка до процедури таємного голосування за новий склад Ради суддів України (РСУ). Це одне із ключових завдань форуму, адже саме РСУ є вищим органом суддівського самоврядування в період між з’їздами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Делегати мають обрати представників від різних ланок судової системи — від місцевих судів до Верховного Суду. Нижче наведено повний список кандидатів, внесених до бюлетенів для голосування, розподілений за відповідними квотами.

Кандидати від Верховного Суду

  • Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС.
  • Литвиненко Ірина Вікторівна — суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.
  • Остапук Віктор Іванович — суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС.
  • Соколов Володимир Миколайович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

Кандидати від вищих спеціалізованих судів

  • Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду.

Кандидати від апеляційних господарських судів

  • Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду.
  • Діброва Галина Іванівна — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.

Кандидати від апеляційних адміністративних судів

  • Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.
  • П’янова Яна Валеріївна — суддя Другого апеляційного адміністративного суду.

Кандидати від апеляційних загальних судів

  • Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду.
  • Журавльов Олександр Геннадійович — суддя Одеського апеляційного суду.
  • Кабанова Вірінея Вячеславівна — суддя Кропивницького апеляційного суду.
  • Невідома Тетяна Олексіївна — суддя Київського апеляційного суду.
  • Саліхов Віталій Валерійович — суддя Київського апеляційного суду.

Кандидати від місцевих господарських судів

  • Бездоля Дмитро Олександрович — суддя господарського суду Одеської області.
  • Гладун Андріан Ігорович — суддя господарського суду Черкаської області.
  • Гребенюк Тетяна Дмитрівна — суддя господарського суду Київської області.
  • Дем’як Валентина Миколаївна — суддя господарського суду Волинської області.
  • Колісник Іван Іванович — суддя господарського суду Дніпропетровської області.
  • Король Мар’яна Романівна — суддя господарського суду Львівської області.
  • Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва.
  • Отрош Інна Михайлівна — суддя господарського суду міста Києва.
  • Харакоз Костянтин Сергійович — суддя господарського суду Донецької області.

Кандидати від місцевих адміністративних судів

  • Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
  • Головенко Олег Дмитрович — суддя Київського окружного адміністративного суду.
  • Каліновська Альона Вікторівна — суддя Черкаського окружного адміністративного суду.
  • Кобилянський Костянтин Миколайович — суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

Кандидати від місцевих загальних судів

  • Багрій Тарас Ярославович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
  • Бузунко Олена Анатоліївна — суддя Козелецького районного суду Чернігівської області.
  • Гладишева Христина Володимирівна — суддя Рівненського районного суду Рівненської області.
  • Гончаренко Олексій Олександрович — суддя Межівського районного суду Дніпропетровської області.
  • Грубник Олексій Миколайович — суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
  • Данилів Софія Вікторівна — суддя Заводського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області.
  • Застрожнікова Катерина Сергіївна — суддя Солом’янського районного суду міста Києва.
  • Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра.
  • Олійник Віра Миколаївна — суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області.
  • Першко Олена Олександрівна — суддя Рівненського міського суду Рівненської області.
  • Піковський В’ячеслав Юрійович — суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси.
  • Плахтій Інна Борисівна — суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.
  • Потапенко Андрій Вікторович — суддя Ржищівського міського суду Київської області.
  • Примак-Березовська Ольга Степанівна — суддя Оболонського районного суду міста Києва.
  • Сивухін Григорій Сергійович — суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області.
  • Сметанюк Володимир Богданович — суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області.
  • Смирнов В’ячеслав Анатолійович — суддя Шевченківського районного суду міста Харкова.
  • Холод Роман Сергійович — суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя.
  • Холява Олег Ігорович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
  • Чебан Вікторія Миколаївна — суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці.
  • Ченцова Світлана Миколаївна — суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова.
  • Черепахін Володимир Олексійович — суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

У всіх бюлетенях також передбачено варіант «Не підтримую жодного кандидата».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя З'їзд суддів РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]