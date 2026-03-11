ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів
Другий день ХХ з’їзду суддів України переходить до активної фази виборчого процесу. Головна подія ранку — реєстрація делегатів та підготовка до процедури таємного голосування за новий склад Ради суддів України (РСУ). Це одне із ключових завдань форуму, адже саме РСУ є вищим органом суддівського самоврядування в період між з’їздами.
Делегати мають обрати представників від різних ланок судової системи — від місцевих судів до Верховного Суду. Нижче наведено повний список кандидатів, внесених до бюлетенів для голосування, розподілений за відповідними квотами.
Кандидати від Верховного Суду
- Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС.
- Литвиненко Ірина Вікторівна — суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.
- Остапук Віктор Іванович — суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС.
- Соколов Володимир Миколайович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС.
Кандидати від вищих спеціалізованих судів
- Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду.
Кандидати від апеляційних господарських судів
- Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду.
- Діброва Галина Іванівна — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.
Кандидати від апеляційних адміністративних судів
- Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.
- П’янова Яна Валеріївна — суддя Другого апеляційного адміністративного суду.
Кандидати від апеляційних загальних судів
- Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду.
- Журавльов Олександр Геннадійович — суддя Одеського апеляційного суду.
- Кабанова Вірінея Вячеславівна — суддя Кропивницького апеляційного суду.
- Невідома Тетяна Олексіївна — суддя Київського апеляційного суду.
- Саліхов Віталій Валерійович — суддя Київського апеляційного суду.
Кандидати від місцевих господарських судів
- Бездоля Дмитро Олександрович — суддя господарського суду Одеської області.
- Гладун Андріан Ігорович — суддя господарського суду Черкаської області.
- Гребенюк Тетяна Дмитрівна — суддя господарського суду Київської області.
- Дем’як Валентина Миколаївна — суддя господарського суду Волинської області.
- Колісник Іван Іванович — суддя господарського суду Дніпропетровської області.
- Король Мар’яна Романівна — суддя господарського суду Львівської області.
- Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва.
- Отрош Інна Михайлівна — суддя господарського суду міста Києва.
- Харакоз Костянтин Сергійович — суддя господарського суду Донецької області.
Кандидати від місцевих адміністративних судів
- Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
- Головенко Олег Дмитрович — суддя Київського окружного адміністративного суду.
- Каліновська Альона Вікторівна — суддя Черкаського окружного адміністративного суду.
- Кобилянський Костянтин Миколайович — суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
Кандидати від місцевих загальних судів
- Багрій Тарас Ярославович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
- Бузунко Олена Анатоліївна — суддя Козелецького районного суду Чернігівської області.
- Гладишева Христина Володимирівна — суддя Рівненського районного суду Рівненської області.
- Гончаренко Олексій Олександрович — суддя Межівського районного суду Дніпропетровської області.
- Грубник Олексій Миколайович — суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
- Данилів Софія Вікторівна — суддя Заводського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області.
- Застрожнікова Катерина Сергіївна — суддя Солом’янського районного суду міста Києва.
- Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра.
- Олійник Віра Миколаївна — суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області.
- Першко Олена Олександрівна — суддя Рівненського міського суду Рівненської області.
- Піковський В’ячеслав Юрійович — суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси.
- Плахтій Інна Борисівна — суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.
- Потапенко Андрій Вікторович — суддя Ржищівського міського суду Київської області.
- Примак-Березовська Ольга Степанівна — суддя Оболонського районного суду міста Києва.
- Сивухін Григорій Сергійович — суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області.
- Сметанюк Володимир Богданович — суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області.
- Смирнов В’ячеслав Анатолійович — суддя Шевченківського районного суду міста Харкова.
- Холод Роман Сергійович — суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя.
- Холява Олег Ігорович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
- Чебан Вікторія Миколаївна — суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці.
- Ченцова Світлана Миколаївна — суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова.
- Черепахін Володимир Олексійович — суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.
У всіх бюлетенях також передбачено варіант «Не підтримую жодного кандидата».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.