ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Другий день ХХ з’їзду суддів України переходить до активної фази виборчого процесу. Головна подія ранку — реєстрація делегатів та підготовка до процедури таємного голосування за новий склад Ради суддів України (РСУ). Це одне із ключових завдань форуму, адже саме РСУ є вищим органом суддівського самоврядування в період між з’їздами.

Делегати мають обрати представників від різних ланок судової системи — від місцевих судів до Верховного Суду. Нижче наведено повний список кандидатів, внесених до бюлетенів для голосування, розподілений за відповідними квотами.

Кандидати від Верховного Суду

Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС.

— суддя Касаційного господарського суду у складі ВС. Литвиненко Ірина Вікторівна — суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.

— суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС. Остапук Віктор Іванович — суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС.

— суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС. Соколов Володимир Миколайович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

Кандидати від вищих спеціалізованих судів

Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду.

Кандидати від апеляційних господарських судів

Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду.

— суддя Північного апеляційного господарського суду. Діброва Галина Іванівна — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.

Кандидати від апеляційних адміністративних судів

Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.

— суддя Шостого апеляційного адміністративного суду. П’янова Яна Валеріївна — суддя Другого апеляційного адміністративного суду.

Кандидати від апеляційних загальних судів

Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду.

— суддя Закарпатського апеляційного суду. Журавльов Олександр Геннадійович — суддя Одеського апеляційного суду.

— суддя Одеського апеляційного суду. Кабанова Вірінея Вячеславівна — суддя Кропивницького апеляційного суду.

— суддя Кропивницького апеляційного суду. Невідома Тетяна Олексіївна — суддя Київського апеляційного суду.

— суддя Київського апеляційного суду. Саліхов Віталій Валерійович — суддя Київського апеляційного суду.

Кандидати від місцевих господарських судів

Бездоля Дмитро Олександрович — суддя господарського суду Одеської області.

— суддя господарського суду Одеської області. Гладун Андріан Ігорович — суддя господарського суду Черкаської області.

— суддя господарського суду Черкаської області. Гребенюк Тетяна Дмитрівна — суддя господарського суду Київської області.

— суддя господарського суду Київської області. Дем’як Валентина Миколаївна — суддя господарського суду Волинської області.

— суддя господарського суду Волинської області. Колісник Іван Іванович — суддя господарського суду Дніпропетровської області.

— суддя господарського суду Дніпропетровської області. Король Мар’яна Романівна — суддя господарського суду Львівської області.

— суддя господарського суду Львівської області. Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва.

— суддя господарського суду міста Києва. Отрош Інна Михайлівна — суддя господарського суду міста Києва.

— суддя господарського суду міста Києва. Харакоз Костянтин Сергійович — суддя господарського суду Донецької області.

Кандидати від місцевих адміністративних судів

Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

— суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Головенко Олег Дмитрович — суддя Київського окружного адміністративного суду.

— суддя Київського окружного адміністративного суду. Каліновська Альона Вікторівна — суддя Черкаського окружного адміністративного суду.

— суддя Черкаського окружного адміністративного суду. Кобилянський Костянтин Миколайович — суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

Кандидати від місцевих загальних судів

Багрій Тарас Ярославович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

— суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Бузунко Олена Анатоліївна — суддя Козелецького районного суду Чернігівської області.

— суддя Козелецького районного суду Чернігівської області. Гладишева Христина Володимирівна — суддя Рівненського районного суду Рівненської області.

— суддя Рівненського районного суду Рівненської області. Гончаренко Олексій Олександрович — суддя Межівського районного суду Дніпропетровської області.

— суддя Межівського районного суду Дніпропетровської області. Грубник Олексій Миколайович — суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

— суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Данилів Софія Вікторівна — суддя Заводського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області.

— суддя Заводського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області. Застрожнікова Катерина Сергіївна — суддя Солом’янського районного суду міста Києва.

— суддя Солом’янського районного суду міста Києва. Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра.

— суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра. Олійник Віра Миколаївна — суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області.

— суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області. Першко Олена Олександрівна — суддя Рівненського міського суду Рівненської області.

— суддя Рівненського міського суду Рівненської області. Піковський В’ячеслав Юрійович — суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси.

— суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси. Плахтій Інна Борисівна — суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

— суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області. Потапенко Андрій Вікторович — суддя Ржищівського міського суду Київської області.

— суддя Ржищівського міського суду Київської області. Примак-Березовська Ольга Степанівна — суддя Оболонського районного суду міста Києва.

— суддя Оболонського районного суду міста Києва. Сивухін Григорій Сергійович — суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області.

— суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області. Сметанюк Володимир Богданович — суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області.

— суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області. Смирнов В’ячеслав Анатолійович — суддя Шевченківського районного суду міста Харкова.

— суддя Шевченківського районного суду міста Харкова. Холод Роман Сергійович — суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

— суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя. Холява Олег Ігорович — суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

— суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Чебан Вікторія Миколаївна — суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці.

— суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці. Ченцова Світлана Миколаївна — суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова.

— суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова. Черепахін Володимир Олексійович — суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

У всіх бюлетенях також передбачено варіант «Не підтримую жодного кандидата».

