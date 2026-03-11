Як пройти ідентифікацію вдома, якщо пенсіонер маломобільний або має інвалідність
Пенсіонери, які через стан здоров’я не можуть відвідати відділення Пенсійного фонду, мають можливість пройти фізичну ідентифікацію за місцем проживання. Така послуга доступна для маломобільних громадян, людей з інвалідністю та осіб, які потребують стороннього догляду. Про це повідомляє Головне управління ПФУ в Чернівецькій області.
Хто може пройти ідентифікацію вдома
За інформацією Пенсійного фонду, фахівці можуть проводити виїзні прийоми за місцем проживання або перебування людини. Йдеться, зокрема, про:
- осіб з інвалідністю;
- громадян літнього віку;
- маломобільних пенсіонерів;
- людей, які потребують стороннього догляду.
Фахівці Фонду можуть приїхати не лише до житла пенсіонера, а й до місця його перебування — наприклад, до медичних установ або закладів соціального захисту.
Як замовити виїзний прийом
Щоб пройти фізичну ідентифікацію вдома, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду. Зробити це можуть:
- сам пенсіонер;
- його родичі або законні представники;
- представники органів влади;
- працівники медичних чи соціальних установ.
Після отримання звернення фахівець Пенсійного фонду повідомляє заявника про дату та час виїзного прийому, а також пояснює, які документи необхідно підготувати.
Повідомлення про прийом надсилають у зручний для заявника спосіб, зокрема телефоном.
