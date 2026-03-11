  1. В Україні

Нерухомість, авто та корпоративні права дружини: депутата з Рівненщини викрили на недостовірному декларуванні

07:54, 11 березня 2026
Депутату однієї із сільських рад Сарненського району оголосили підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2023 рік.
Керівник Рівненської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату однієї із сільських рад Сарненського району у внесенні недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, під час заповнення декларації за 2023 рік посадовець умисно не вказав частину майна, корпоративних прав та фінансових зобов’язань, що належать йому та членам його сім’ї. Загальна сума незадекларованих активів становить майже 2,5 млн грн.

Зокрема, депутат не зазначив у декларації домоволодіння з господарськими будівлями вартістю понад 1,1 млн грн, корпоративні права в одному з товариств на суму близько 880 тис. грн, які належать йому та його синові, а також власний податковий борг, що перевищує 288 тис. грн.

Окрім цього, у декларації не були вказані три автомобілі, які перебувають у власності дружини підозрюваного — BMW X5, Mercedes-Benz Vito та Land Rover Range Rover.

Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до двох років із можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

прокуратура декларація депутат декларування

