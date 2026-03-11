  1. В Україні

Податкова пояснила правила використання безстрокових ліцензій на господарську діяльність

07:00, 11 березня 2026
З 1 січня 2025 року ліцензії на провадження окремих видів господарської діяльності стали безстроковими, водночас підприємці повинні і надалі своєчасно сплачувати річну або щоквартальну плату за них та інформувати орган ліцензування про внесені платежі.
Податкова служба в Одеській області інформує, що з 1 січня 2025 року встановлено безстрокову дію ліцензій на право провадження відповідного виду господарської діяльності.

Статтею 54 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити сплату чергової річної плати або щоквартальної частини річної плати за надану ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності до початку кожного наступного річного (квартального) періоду та повідомити відповідний орган ліцензування про внесення чергового платежу за ліцензію в паперовій або в електронній формі у порядку, встановленому статтею 42 ПКУ, із зазначенням коду класифікації доходів бюджету, суми внесеного платежу, номера і дати платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.

Контроль за сплатою річної плати або щоквартальної частини річної плати за ліцензію здійснюється органом ліцензування.

Тому, ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності отримані з 01.01.2025 року є безстрокові, однак суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити своєчасну чергову річну плату або щоквартальну частину річної плати за надану ліцензію та подати відповідні заяви, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2025 року № 374 «Деякі питання ведення єдиних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального».

податкова

