Налоговая объяснила правила использования бессрочных лицензий на хозяйственную деятельность

С 1 января 2025 года лицензии на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности стали бессрочными, в то же время предприниматели должны и дальше своевременно платить годовую или ежеквартальную плату за них и информировать орган лицензирования о внесенных платежах.

Налоговая служба в Одесской области информирует, что с 1 января 2025 года установлено бессрочное действие лицензий на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности.

Статьёй 54 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» предусмотрено, что субъект хозяйствования обязан обеспечить уплату очередного годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за предоставленную лицензию на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности до начала каждого следующего годового (квартального) периода и уведомить соответствующий орган лицензирования о внесении очередного платежа за лицензию в бумажной или электронной форме в порядке, установленном статьёй 42 Налогового кодекса Украины, с указанием кода классификации доходов бюджета, суммы внесённого платежа, номера и даты платёжной инструкции, подтверждающей внесение годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за соответствующую лицензию.

Контроль за уплатой годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за лицензию осуществляется органом лицензирования.

Таким образом, лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности, полученные с 01.01.2025 года, являются бессрочными, однако субъект хозяйствования обязан обеспечить своевременную уплату очередного годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за предоставленную лицензию и подать соответствующие заявления согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2025 года № 374 «Некоторые вопросы ведения единых реестров лицензиатов по производству и обороту этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, лицензиатов и мест оборота топлива».

