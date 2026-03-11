Из СИЗО звонил потерпевшим и просил «в долг на залог»: суд признал виновным мошенника

Находясь под стражей в СИЗО, житель Бердичева организовал телефонную мошенническую схему: звонил по телефону на случайные номера, представлялся родственником или знакомым и выманивал у людей деньги якобы «взаймы» для внесения залога, в то время как его подельник обрабатывал перечисленные средства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области объявил приговор по телефонному мошенничеству из СИЗО. Об этом сообщили в суде.

Организатору преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а по совокупности уголовных правонарушений окончательно – 14 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его пособник приговорен к двум годам лишения свободы, однако от отбывания наказания он уволен с испытательным сроком два года. По другим инкриминируемым статьям суд оправдал обоих фигурантов из-за недоказанности их вины.

Как установлено приговором суда, житель Бердичева, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь под стражей в следственном изоляторе, разработал и реализовал преступный план, в результате чего незаконно завладел средствами многочисленных потерпевших. Он звонил по телефону на случайные номера, представлялся родственником, знакомым или товарищем и просил одолжить деньги. Потерпевшие, введенные в заблуждение, переводили значительные суммы средств на мобильный счет.

Впоследствии к реализации схемы было привлечено другое лицо, которое обналичало так называемые «заемные» средства через банкоматы и передавало их сожителям организатора.

В ходе судебного разбирательства организатор признал свою вину и объяснил, что таким способом пытался собрать средства для внесения залога. Другой участник дела заявил, что не знал о преступном происхождении денег и вины не признал.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Приговор может быть оспорен в апелляционном порядке в течение 30 дней (дело №711/7048/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.