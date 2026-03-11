  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Из СИЗО звонил потерпевшим и просил «в долг на залог»: суд признал виновным мошенника

07:36, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Находясь под стражей в СИЗО, житель Бердичева организовал телефонную мошенническую схему: звонил по телефону на случайные номера, представлялся родственником или знакомым и выманивал у людей деньги якобы «взаймы» для внесения залога, в то время как его подельник обрабатывал перечисленные средства.
Из СИЗО звонил потерпевшим и просил «в долг на залог»: суд признал виновным мошенника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области объявил приговор по телефонному мошенничеству из СИЗО. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Организатору преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а по совокупности уголовных правонарушений окончательно – 14 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его пособник приговорен к двум годам лишения свободы, однако от отбывания наказания он уволен с испытательным сроком два года. По другим инкриминируемым статьям суд оправдал обоих фигурантов из-за недоказанности их вины.

Как установлено приговором суда, житель Бердичева, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь под стражей в следственном изоляторе, разработал и реализовал преступный план, в результате чего незаконно завладел средствами многочисленных потерпевших. Он звонил по телефону на случайные номера, представлялся родственником, знакомым или товарищем и просил одолжить деньги. Потерпевшие, введенные в заблуждение, переводили значительные суммы средств на мобильный счет.

Впоследствии к реализации схемы было привлечено другое лицо, которое обналичало так называемые «заемные» средства через банкоматы и передавало их сожителям организатора.

В ходе судебного разбирательства организатор признал свою вину и объяснил, что таким способом пытался собрать средства для внесения залога. Другой участник дела заявил, что не знал о преступном происхождении денег и вины не признал.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Приговор может быть оспорен в апелляционном порядке в течение 30 дней (дело №711/7048/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд мошенник Бердичев судебная практика приговор Житомирская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]