Будущие офицеры будут получать до 10 тысяч гривен: стипендии курсантов в 2026 году

08:48, 11 марта 2026
Минобороны обнародовало размеры денежного обеспечения курсантов военных вузов.
В Украине продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения, которая началась 1 января. Курсанты во время обучения получают не только образование, но и денежное обеспечение и социальные гарантии. Об этом сообщает Министерство обороны.

Какие выплаты получают курсанты

По данным ведомства, уже на первом курсе курсанты военных вузов будут получать около 10 тысяч гривен в месяц.

Для сравнения, минимальная академическая стипендия студентов гражданских университетов сейчас составляет 2 тысячи гривен, а с сентября должна вырасти до 4 тысяч гривен.

Кроме денежного обеспечения, курсанты имеют ряд социальных гарантий. В частности, они обеспечиваются:

  • бесплатным проживанием;
  • трехразовым питанием;
  • военной формой;
  • медицинским обслуживанием.

Размер стипендий в 2026 году

Размер денежного обеспечения зависит от курса обучения, успеваемости, социального статуса (например, для детей-сирот), а также занимаемой должности. Поэтому выплаты могут отличаться даже в пределах одного курса.

Минобороны указывает, что в 2026 году курсанты получают:

I–II курс

  • от 9 646 до 10 320 грн в месяц;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения — от 14 561 до 15 109 грн.

III–IV курс

  • от 9 970 до 10 524 грн;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения — от 14 759 до 15 508 грн.

Сколько получают отличники

Наибольшие выплаты предусмотрены для курсантов старших курсов, которые демонстрируют высокие результаты в учебе.

В частности, на четвертом курсе отличники и курсанты, которые проходят стажировку, могут получать до 22 854 грн в месяц.

Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, выплаты могут достигать до 27 838 грн.

