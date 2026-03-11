Имеет ли право работодатель требовать военный билет при трудоустройстве — что говорит закон

При трудоустройстве граждане должны предоставить работодателю ряд документов, в том числе военно-учетный документ.

Работодатель имеет право требовать военно-учетный документ при приеме человека на работу. Это предусмотрено украинским законодательством и является обязательным условием для трудоустройства призывников, военнообязанных и резервистов, напоминает Управление инспекционной деятельности в Закарпатской области.

Какие документы нужно подать при трудоустройстве

Порядок приема на работу и перечень документов, которые должен подать кандидат, определяет статья 24 Кодекса законов о труде Украины. Согласно ей, при трудоустройстве граждане должны предоставить работодателю ряд документов, в том числе военно-учетный документ.

К таким документам относятся, например, военный билет или другие документы, подтверждающие пребывание на воинском учете.

Что говорит порядок ведения воинского учета

Дополнительные требования устанавливает Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно пункту 34 этого документа, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны при приеме человека на работу проверять наличие у него военно-учетного документа.

Когда возможно трудоустройство

В Госслужбе по вопросам труда отмечают, что прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов возможен только после того, как они находятся на воинском учете.

Такой учет ведут районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующие подразделения Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Таким образом, проверка военного билета или другого военно-учетного документа при трудоустройстве является законным требованием работодателя.

