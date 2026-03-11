  1. В Украине

Имеет ли право работодатель требовать военный билет при трудоустройстве — что говорит закон

09:42, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При трудоустройстве граждане должны предоставить работодателю ряд документов, в том числе военно-учетный документ.
Имеет ли право работодатель требовать военный билет при трудоустройстве — что говорит закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатель имеет право требовать военно-учетный документ при приеме человека на работу. Это предусмотрено украинским законодательством и является обязательным условием для трудоустройства призывников, военнообязанных и резервистов, напоминает Управление инспекционной деятельности в Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие документы нужно подать при трудоустройстве

Порядок приема на работу и перечень документов, которые должен подать кандидат, определяет статья 24 Кодекса законов о труде Украины. Согласно ей, при трудоустройстве граждане должны предоставить работодателю ряд документов, в том числе военно-учетный документ.

К таким документам относятся, например, военный билет или другие документы, подтверждающие пребывание на воинском учете.

Что говорит порядок ведения воинского учета

Дополнительные требования устанавливает Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно пункту 34 этого документа, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны при приеме человека на работу проверять наличие у него военно-учетного документа.

Когда возможно трудоустройство

В Госслужбе по вопросам труда отмечают, что прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов возможен только после того, как они находятся на воинском учете.

Такой учет ведут районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующие подразделения Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Таким образом, проверка военного билета или другого военно-учетного документа при трудоустройстве является законным требованием работодателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда воинский учет трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты, проголосовавшие за независимость Украины, получат дипломатические паспорта и пожизненное содержание: подписан Закон

Президент подписал Закон о спецстатусе для народных депутатов, поддержавших ключевые акты провозглашения независимости Украины.

ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов

Второй день ХХ Съезда судей начнется с голосования за новый состав высшего органа судейского самоуправления.

Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]