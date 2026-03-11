Украина и Германия договорились о новых льготных ипотечных кредитах для ВПЛ

Отбор заемщиков будет осуществляться через открытый реестр и случайную жеребьевку.

На льготные ипотечные кредиты для внутренне перемещенных лиц направят 33 миллиона евро. Соглашение, которое это предусматривает, подписали Международная организация по миграции (МОМ) и Госмолодежьжилье при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины.

Соглашение закрепило договоренности, о которых договорились представители Украины и Германии. Тогда стороны договорились о продолжении совместного проекта с банком развития KfW, в рамках которого Госмолодежьжилье предоставляет льготные ипотечные кредиты внутренне перемещенным лицам.

«Мы интегрируем новое финансирование в уже действующий государственный механизм, который доказал свою эффективность и прозрачность. Благодаря этим средствам уже в этом году около 600 семей ВПЛ смогут приобрести на льготных условиях собственное жилье. Сегодня усиливаем государственный инструмент жилищного обеспечения людей, которые были вынуждены выехать из-за временной оккупации территорий, делая его более масштабным, устойчивым и прогнозируемым. Важно, что программа работает по револьверной модели: средства после возврата заемщиками не возвращаются донору, а остаются ресурсом для дальнейшего кредитования семей ВПЛ», — отметили в Минразвития.

По условиям соглашения:

23 млн евро направят на кредитование внутренне перемещенных лиц по всей Украине;

до 10 млн евро могут быть направлены общинам, которые приняли наибольшее количество перемещенных лиц;

финансирование будет поступать четырьмя траншами;

средства будут иметь револьверный характер — возвращенные платежи снова будут направляться на новые кредиты.

В правительстве ожидают, что благодаря новым средствам семьи внутренне перемещенных лиц смогут получить льготные ипотечные кредиты сроком до 30 лет под 3% годовых.

Отбор заемщиков будет осуществляться через открытый реестр и случайную жеребьевку.

