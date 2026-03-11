Свириденко и Макрон в Париже договорились о сотрудничестве в восстановлении энергетики Украины

Отдельное внимание во время переговоров уделили последствиям российской атаки на нефтепровод «Дружба».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время рабочего визита в Париж провела встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили поддержку Украины, восстановление энергетического сектора и перспективы евроинтеграции.

Как отметила глава правительства, Франция остается одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии.

Во время встречи Юлия Свириденко проинформировала Эммануэля Макрона о работе по стратегической перестройке энергетики Украины и Планах энергетической устойчивости регионов, которые правительство реализует совместно с областями и громадами.

«Один из элементов плана — развитие когенерации. Договорились создать совместную экспертную группу с участием уполномоченного Президента Франции по восстановлению Украины для развития объектов распределенной генерации, в том числе с привлечением частного сектора», — рассказала глава правительства.

Отдельное внимание во время переговоров уделили последствиям российской атаки на нефтепровод «Дружба».

Премьер-министр также поблагодарила Президента Франции за его поддержку европейской интеграции Украины.

«Наша амбиция — получить членство в Европейском Союзе до 2027 года», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.