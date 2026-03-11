Новые правила для органов самоорганизации населения: Рада не поддержала законопроект во втором чтении

Рада провалила голосование за законопроект, который имел целью усовершенствовать деятельность органов самоорганизации населения.

Верховная Рада не поддержала законопроект №6319, который предусматривает комплексное обновление Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» и является одним из индикаторов выполнения Дорожной карты по функционированию демократических институций.

За принятие законопроекта проголосовали 205 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел и одобрил для дальнейшего принятия во втором чтении законопроект №6319.

Положениями законопроекта, в частности, предлагается:

уточнить правовой статус органов самоорганизации населения и территориальные уровни их деятельности;

привести перечень субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, в соответствие с Конституцией Украины;

согласовать территориальную основу деятельности органов самоорганизации населения с административно-территориальной реформой;

установить, что органы самоорганизации населения одного уровня не могут действовать на одной территории;

запретить создание органов самоорганизации населения на территории воинских частей, учреждений исполнения наказаний, учреждений социального обслуживания и защиты населения и т. п.;

упростить процедуру создания органа самоорганизации населения и избрания его персонального состава;

урегулировать порядок проведения собраний (конференции) жителей территории деятельности органа самоорганизации населения;

уточнить круг лиц, которые могут избирать и быть избранными в персональный состав органа самоорганизации населения;

разграничить срок, на который создается орган самоорганизации населения, и срок полномочий его персонального состава;

уточнить перечень полномочий органа самоорганизации населения и установить договорный порядок наделения его собственными полномочиями исполнительных органов местного самоуправления;

предоставить органам самоорганизации населения право объединяться и заключать между собой двусторонние или многосторонние договоры;

усилить требования к публичности, открытости и подотчетности органа самоорганизации населения, усовершенствовать порядок его деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления;

определить порядок изменения территории деятельности органа самоорганизации населения;

внедрить механизм внутреннего контроля за деятельностью органа самоорганизации населения путем создания ревизионной комиссии;

усилить гарантии деятельности органа самоорганизации населения и др.

