  1. В Украине

Новые правила для органов самоорганизации населения: Рада не поддержала законопроект во втором чтении

11:47, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада провалила голосование за законопроект, который имел целью усовершенствовать деятельность органов самоорганизации населения.
Новые правила для органов самоорганизации населения: Рада не поддержала законопроект во втором чтении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада не поддержала законопроект №6319, который предусматривает комплексное обновление Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» и является одним из индикаторов выполнения Дорожной карты по функционированию демократических институций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За принятие законопроекта проголосовали 205 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел и одобрил для дальнейшего принятия во втором чтении законопроект №6319.

Положениями законопроекта, в частности, предлагается:

  • уточнить правовой статус органов самоорганизации населения и территориальные уровни их деятельности;
  • привести перечень субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, в соответствие с Конституцией Украины;
  • согласовать территориальную основу деятельности органов самоорганизации населения с административно-территориальной реформой;
  • установить, что органы самоорганизации населения одного уровня не могут действовать на одной территории;
  • запретить создание органов самоорганизации населения на территории воинских частей, учреждений исполнения наказаний, учреждений социального обслуживания и защиты населения и т. п.;
  • упростить процедуру создания органа самоорганизации населения и избрания его персонального состава;
  • урегулировать порядок проведения собраний (конференции) жителей территории деятельности органа самоорганизации населения;
  • уточнить круг лиц, которые могут избирать и быть избранными в персональный состав органа самоорганизации населения;
  • разграничить срок, на который создается орган самоорганизации населения, и срок полномочий его персонального состава;
  • уточнить перечень полномочий органа самоорганизации населения и установить договорный порядок наделения его собственными полномочиями исполнительных органов местного самоуправления;
  • предоставить органам самоорганизации населения право объединяться и заключать между собой двусторонние или многосторонние договоры;
  • усилить требования к публичности, открытости и подотчетности органа самоорганизации населения, усовершенствовать порядок его деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления;
  • определить порядок изменения территории деятельности органа самоорганизации населения;
  • внедрить механизм внутреннего контроля за деятельностью органа самоорганизации населения путем создания ревизионной комиссии;
  • усилить гарантии деятельности органа самоорганизации населения и др.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»

Также НАБУ хочет получить возможность мониторить банковские счета.

Депутаты, проголосовавшие за независимость Украины, получат дипломатические паспорта и пожизненное содержание: подписан Закон

Президент подписал Закон о спецстатусе для народных депутатов, поддержавших ключевые акты провозглашения независимости Украины.

ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов

Второй день ХХ Съезда судей начнется с голосования за новый состав высшего органа судейского самоуправления.

Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]