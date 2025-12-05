  1. Законодательство
Новые правила для органов самоорганизации населения: Комитет дал «зеленый свет» законопроекту 6319

19:50, 5 декабря 2025
Новые правила для органов самоорганизации населения: Комитет дал «зеленый свет» законопроекту 6319
Парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел и одобрил для дальнейшего принятия во втором чтении законопроект №6319. Документ предусматривает комплексное обновление Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» и является одним из индикаторов выполнения Дорожной карты по функционированию демократических институтов.

Законопроект подготовлен в новой редакции, разработанной рабочей группой Комитета при участии народных депутатов, представителей органов государственной власти, всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, органов самоорганизации населения, общественных организаций, ученых и отечественных экспертов.

Что предлагает обновленный законопроект

Положениями законопроекта, в частности, предлагается:

  • уточнить правовой статус органов самоорганизации населения и территориальные уровни их деятельности;
  • привести перечень субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, в соответствие с Конституцией Украины;
  • согласовать территориальную основу деятельности органов самоорганизации населения с административно-территориальной реформой;
  • установить, что органы самоорганизации населения одного уровня не могут действовать на одной территории;
  • запретить создание органов самоорганизации населения на территории воинских частей, учреждений исполнения наказаний, учреждений социального обслуживания и защиты населения и т. п.;
  • упростить процедуру создания органа самоорганизации населения и избрания его персонального состава;
  • урегулировать порядок проведения собраний (конференции) жителей территории деятельности органа самоорганизации населения;
  • уточнить круг лиц, которые могут избирать и быть избранными в персональный состав органа самоорганизации населения;
  • разграничить срок, на который создается орган самоорганизации населения, и срок полномочий его персонального состава;
  • уточнить перечень полномочий органа самоорганизации населения и установить договорный порядок наделения его собственными полномочиями исполнительных органов местного самоуправления;
  • предоставить органам самоорганизации населения право объединяться и заключать между собой двусторонние или многосторонние договоры;
  • усилить требования к публичности, открытости и подотчетности органа самоорганизации населения, усовершенствовать порядок его деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления;
  • определить порядок изменения территории деятельности органа самоорганизации населения;
  • внедрить механизм внутреннего контроля за деятельностью органа самоорганизации населения путем создания ревизионной комиссии;
  • усилить гарантии деятельности органа самоорганизации населения и др.

Решение Комитета

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №6319 во втором чтении и в целом.

Верховная Рада Украины законопроект

