Названы 5 направлений, где отдых в 2026 году станет дороже из-за туристических налогов

Новые налоги для туристов будут действовать в Норвегии, Таиланде, Барселоне и Киото.

Тем, кто планирует путешествия в 2026 году, стоит учесть новые или повышенные туристические налоги в ряде направлений. Это может сделать отдых дороже по сравнению с 2025 годом, пишет Business Insider.

Некоторые страны вводят налоги для увеличения доходов, финансирования местных услуг, борьбы с перенаселенностью или защиты природы.

Налоги взимаются как входные сборы или добавляются к стоимости проживания. Они помогают компенсировать давление от туристов на популярные места.

Эдинбург (Шотландия)

Эдинбург станет первым городом Шотландии с туристическим налогом — 5% к стоимости проживания в отелях.

Сбор будет действовать после 24 июля 2026 года для первых пяти ночей пребывания.

Городской совет планирует собирать до 50 млн фунтов стерлингов (67 млн долларов США) в год до 2029 года. Средства будут направляться на инфраструктуру и управление туризмом.

Летние фестивали — Эдинбургский международный фестиваль, Fringe и Королевская военная татуировка — привлекают миллионы туристов каждый год.

Киото (Япония)

Проживание в Киото станет дороже из-за повышения налога на ночлег.

С 1 марта 2026 года налог будет зависеть от стоимости номера:

до 6000 иен (около 38 долларов) — 200 иен (1,28 доллара);

от 6000 до 20 000 иен — 400 иен (удвоение);

от 50 000 до 100 000 иен — 4000 иен;

более 100 000 иен — 10 000 иен (в десять раз больше).

Правительство Киото ожидает поступлений в размере 12,6 млрд иен (около 81 млн долларов) в год.

Туристов привлекают древние храмы, пагоды и цветущая сакура.

Барселона (Испания)

Туристический налог в пятизвездочных отелях и роскошном жилье Барселоны может удвоиться.

Сейчас региональный сбор для элитного жилья — 3,50 евро (около 4 долларов) за ночь.

Согласно новой системе Каталонии, он вырастет до 7 евро. Повышение отложено как минимум до апреля 2026 года.

Город известен архитектурой и пляжами. Меры приняты на фоне антитуристических протестов из-за чрезмерного туризма и роста стоимости жизни летом 2024-2025 годов.

Таиланд

Таиланд планирует ввести въездной сбор для туристов.

В 2023 году одобрили 300 бат (около 10 долларов) для прибытия по воздуху и половину суммы — по суше или по морю.

Введение откладывали из-за низкого туризма. Количество туристов с начала года до 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с прошлым годом.

Сбор ожидается в середине 2026 года, сообщает EuroNews.

Туристов привлекают храмы, острова и прогулки на слонах.

Норвегия (некоторые муниципалитеты)

Некоторые муниципалитеты Норвегии введут 3% налог на туристическое размещение.

Закон позволяет взимать налог с круизов и ночевок с 2026 года. Сбор не автоматический — муниципалитеты подают заявку.

Лофотенские острова и Тромсе, известные северным сиянием, уже присоединились.

Норвегия пережила туристический бум: лето 2025 года побило рекорды с 17,7 млн ночевок гостей.

