Названы 5 направлений, где отдых в 2026 году станет дороже из-за туристических налогов
Тем, кто планирует путешествия в 2026 году, стоит учесть новые или повышенные туристические налоги в ряде направлений. Это может сделать отдых дороже по сравнению с 2025 годом, пишет Business Insider.
Некоторые страны вводят налоги для увеличения доходов, финансирования местных услуг, борьбы с перенаселенностью или защиты природы.
Налоги взимаются как входные сборы или добавляются к стоимости проживания. Они помогают компенсировать давление от туристов на популярные места.
Эдинбург (Шотландия)
Эдинбург станет первым городом Шотландии с туристическим налогом — 5% к стоимости проживания в отелях.
Сбор будет действовать после 24 июля 2026 года для первых пяти ночей пребывания.
Городской совет планирует собирать до 50 млн фунтов стерлингов (67 млн долларов США) в год до 2029 года. Средства будут направляться на инфраструктуру и управление туризмом.
Летние фестивали — Эдинбургский международный фестиваль, Fringe и Королевская военная татуировка — привлекают миллионы туристов каждый год.
Киото (Япония)
Проживание в Киото станет дороже из-за повышения налога на ночлег.
С 1 марта 2026 года налог будет зависеть от стоимости номера:
- до 6000 иен (около 38 долларов) — 200 иен (1,28 доллара);
- от 6000 до 20 000 иен — 400 иен (удвоение);
- от 50 000 до 100 000 иен — 4000 иен;
- более 100 000 иен — 10 000 иен (в десять раз больше).
Правительство Киото ожидает поступлений в размере 12,6 млрд иен (около 81 млн долларов) в год.
Туристов привлекают древние храмы, пагоды и цветущая сакура.
Барселона (Испания)
Туристический налог в пятизвездочных отелях и роскошном жилье Барселоны может удвоиться.
Сейчас региональный сбор для элитного жилья — 3,50 евро (около 4 долларов) за ночь.
Согласно новой системе Каталонии, он вырастет до 7 евро. Повышение отложено как минимум до апреля 2026 года.
Город известен архитектурой и пляжами. Меры приняты на фоне антитуристических протестов из-за чрезмерного туризма и роста стоимости жизни летом 2024-2025 годов.
Таиланд
Таиланд планирует ввести въездной сбор для туристов.
В 2023 году одобрили 300 бат (около 10 долларов) для прибытия по воздуху и половину суммы — по суше или по морю.
Введение откладывали из-за низкого туризма. Количество туристов с начала года до 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с прошлым годом.
Сбор ожидается в середине 2026 года, сообщает EuroNews.
Туристов привлекают храмы, острова и прогулки на слонах.
Норвегия (некоторые муниципалитеты)
Некоторые муниципалитеты Норвегии введут 3% налог на туристическое размещение.
Закон позволяет взимать налог с круизов и ночевок с 2026 года. Сбор не автоматический — муниципалитеты подают заявку.
Лофотенские острова и Тромсе, известные северным сиянием, уже присоединились.
Норвегия пережила туристический бум: лето 2025 года побило рекорды с 17,7 млн ночевок гостей.
