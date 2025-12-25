Названі 5 напрямків, де відпочинок у 2026 році стане дорожчим через туристичні податки

Нові податки для туристів діятимуть в Норвегії, Таїланді, Барселоні та Кіото.

Фото: Visit World

Тим, хто планує подорожі у 2026 році, варто врахувати нові або підвищені туристичні податки в низці напрямків. Це може зробити відпочинок дорожчим порівняно з 2025 роком, пише Business Insider.

Деякі країни запроваджують податки для збільшення доходів, фінансування місцевих послуг, боротьби з перенаселеністю чи захисту природи.

Податки стягуються як вхідні збори або додаються до вартості проживання. Вони допомагають компенсувати тиск від туристів на популярні місця.

Единбург (Шотландія)

Единбург стане першим містом Шотландії з туристичним податком — 5% до вартості проживання в готелях.

Збір діятиме після 24 липня 2026 року для перших п’яти ночей перебування.

Міська рада планує збирати до 50 млн фунтів стерлінгів (67 млн доларів США) на рік до 2029 року. Кошти спрямовуватимуть на інфраструктуру та управління туризмом.

Літні фестивалі — Единбурзький міжнародний фестиваль, Fringe та Королівське військове татуювання — приваблюють мільйони туристів щороку.

Кіото (Японія)

Проживання в Кіото стане дорожчим через підвищення податку на нічліг.

З 1 березня 2026 року податок залежатиме від вартості номера:

до 6000 єн (близько 38 доларів) — 200 єн (1,28 долара);

від 6000 до 20 000 єн — 400 єн (подвоєння);

від 50 000 до 100 000 єн — 4000 єн;

понад 100 000 єн — 10 000 єн (вдесятеро більше).

Уряд Кіото очікує надходжень 12,6 млрд єн (близько 81 млн доларів) на рік.

Туристів приваблюють стародавні храми, пагоди та квітуча сакура.

Барселона (Іспанія)

Туристичний податок у п'ятизіркових готелях та розкішному житлі Барселони може подвоїтися.

Зараз регіональний збір для елітного житла — 3,50 євро (близько 4 доларів) за ніч.

Згідно з новою системою Каталонії, він зросте до 7 євро. Підвищення відкладено щонайменше до квітня 2026 року.

Місто відоме архітектурою та пляжами. Заходи вжито на тлі антитуристичних протестів через надмірний туризм та зростання вартості життя влітку 2024-2025 років.

Таїланд

Таїланд планує запровадити в'їзний збір для туристів.

У 2023 році схвалили 300 бат (близько 10 доларів) для прибуття повітрям та половину суми — наземним або морським шляхом.

Запровадження відкладали через низький туризм. Кількість туристів з початку року до 21 грудня скоротилася на 7,25% порівняно з минулим роком.

Збір очікується в середині 2026 року, повідомляє EuroNews.

Туристів приваблюють храми, острови та прогулянки на слонах.

Норвегія (деякі муніципалітети)

Деякі муніципалітети Норвегії запровадять 3% податок на туристичне розміщення.

Закон дозволяє стягувати податок з круїзів та ночівель з 2026 року. Збір не автоматичний — муніципалітети подають заявку.

Лофотенські острови та Тромсе, відомі північним сяйвом, вже приєдналися.

Норвегія пережила туристичний бум: літо 2025 року побило рекорди з 17,7 млн ночівель гостей.

