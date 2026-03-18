100 тисяч гривень для поранених військових: як отримати виплати під час лікування

Як оформити виплати та які документи підтверджують право на них.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поранені українські військовослужбовці під час лікування та реабілітації зберігають грошове забезпечення і мають право на додаткову щомісячну винагороду у 100 тисяч гривень.

У Рівненському обласному ТЦК та СП пояснили, від чого залежать ці виплати та як довго вони нараховуються.

Які виплати отримують поранені військові

Військовослужбовці, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час виконання бойових завдань, продовжують отримувати основне грошове забезпечення за останньою посадою. Окрім цього, їм нараховується додаткова винагорода — 100 тисяч гривень щомісяця.

Ці виплати здійснюються протягом усього періоду стаціонарного лікування — як в Україні, так і за кордоном. Вони також охоплюють час переміщення між медичними закладами.

Водночас під час відпустки для лікування виплата 100 тисяч гривень зберігається лише у випадку, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає поранення тяжким. Якщо травма не належить до тяжких, після виписки зі стаціонару додаткова винагорода припиняється.

Які документи потрібні для виплат

Підставою для нарахування коштів на початку лікування є довідка про обставини травми (поранення, контузії чи каліцтва), яку видає командир військової частини.

Якщо лікування триває понад чотири місяці без перерви, військовослужбовець має пройти військово-лікарську комісію до завершення цього терміну. Саме висновок ВЛК про необхідність тривалого лікування дозволяє продовжити виплати.

У такому випадку фінансова підтримка може надаватися загалом до 12 місяців поспіль.

Перебування на лікуванні в Україні підтверджується медичними документами та повідомленням про госпіталізацію, а після чотирьох місяців — рішенням ВЛК. У разі лікування за кордоном додатково враховуються документи медзакладів та відмітки прикордонної служби про перетин державного кордону.

Яка додаткова допомога передбачена

Окрім щомісячних виплат, поранені військові мають право на інші види фінансової підтримки.

Зокрема, передбачено дві щорічні виплати в розмірі місячного грошового забезпечення:

допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

При цьому факт бойового поранення є достатньою підставою для отримання матеріальної допомоги.

Також держава виплачує одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Її розмір залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності, а також від причин, які визначає експертна комісія з оцінювання функціонування особи.

Що важливо знати

Ключовими факторами для отримання і продовження виплат є наявність підтверджувальних документів, висновки ВЛК та безперервність лікування. Військовим радять своєчасно проходити медичні огляди та оформлювати всі необхідні довідки, щоб не втратити право на фінансову підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.