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Водійку хотіли оштрафувати за нечитабельний номер, але вона довела, що підсвітка вийшла з ладу під час руху авто

16:52, 8 червня 2026
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Суд визнав, що поліцейські не врахували можливу технічну несправність, яка виникла вже під час поїздки, та неповністю дослідили обставини справи.
Водійку хотіли оштрафувати за нечитабельний номер, але вона довела, що підсвітка вийшла з ладу під час руху авто
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Громадянка звернулася до Київського районного суду м. Одеси з адміністративним позовом до Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції та Департаменту патрульної поліції про скасування постанови серії ЕНА від 2 квітня 2026 року, якою її було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та закриття провадження у справі.

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Обставини справи

Постановою інспектора патрульної поліції від 02 квітня 2026 року позивачку було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 1 190 гривень. Підставою стало те, що того дня о 21 годині 46 хвилин у м. Одесі на вул. Князя Ярослава Мудрого, 113, вона керувала транспортним засобом Toyota Prius V з неосвітленим номерним знаком у темну пору доби (в умовах недостатньої видимості), чим порушила пункт 2.9 «в» Правил дорожнього руху.

Позивачка вважала постанову протиправною, оскільки перед початком руху перевірила технічний стан автомобіля, зокрема справність підсвітки номерного знака, яка працювала. Несправність виникла вже під час руху та не могла бути завчасно виявлена. Після зупинки вона вживала заходів для усунення несправності на місці, просила надати час для заміни ламп, але поліцейські відмовили та винесли постанову протягом приблизько 4 хвилин. Позивачка надала відеозапис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано, що на початку руху підсвітка номерного знака працювала. Також вказувала на відсутність умислу та суспільної небезпеки.

Відповідач у відзиві просив відмовити в позові, посилаючись на відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, які підтверджують факт керування транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов частково.

Суд скасував постанову серії ЕНА № 6955327 від 2 квітня 2026 року про накладення адміністративного стягнення за частиною першою статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направив справу про адміністративне правопорушення на новий розгляд до Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції.

У задоволенні вимоги про закриття провадження у справі суд відмовив.

Суд установив, що факт відсутності підсвітки номерного знака підтверджується відеозаписом з боді-камери поліцейського. Водночас суд дійшов висновку, що при винесенні постанови суб’єкт владних повноважень не з’ясував всебічно, повно та об’єктивно всіх обставин справи, зокрема не перевірив наявність умислу у діях позивачки, не врахував її пояснення щодо виникнення несправності вже під час руху та вжиті заходи для її усунення. Суд зазначив, що відповідач не надав достатніх доказів, які б підтверджували умисний характер порушення.

Суд керувався статтями 245, 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України та принципом презумпції невинуватості. Суд вказав, що рішення суб’єкта владних повноважень не може ґрунтуватися на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь особи.

Суд стягнув на користь позивачки частину судових витрат зі сплати судового збору в розмірі 332,80 гривень за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Рішення може бути оскаржене до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подано.

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