На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Фото: Scott Webb / Unsplash

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Питання допустимого відеоспостереження між сусідами та дотримання правил добросусідства залишається актуальним для власників приватних будинків.

Однак де закінчується право людини захищати своє майно та починається право сусіда на приватність і спокійне користування власним будинком? Відповідь на це питання Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду надав у справі № 285/5832/24 від 29 травня 2026 року про встановлення камери відеоспостереження, ліхтаря та дотримання правил добросусідства.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою зобов’язати власницю сусіднього домоволодіння демонтувати пристрої відеоспостереження та ліхтар, а також вжити інженерно-технічних заходів для запобігання стіканню атмосферних опадів на його земельну ділянку.

Свої вимоги він обґрунтовував тим, що водовідвідна система сусіднього будинку спрямована у бік його земельної ділянки, через що відбувається її підтоплення. Крім того, на будинку відповідачки було встановлено камеру відеоспостереження та ліхтар, які, за твердженням позивача, були спрямовані в бік його житлового будинку та спальної кімнати.

На підтвердження своїх доводів позивач посилався на акти інспектора благоустрою та результати комісійних обстежень, у яких фіксувались порушення правил благоустрою та рекомендувалось вжити заходів для запобігання підтопленню.

Разом із тим у матеріалах справи містилися повідомлення інспекції благоустрою про те, що виявлені раніше порушення були усунуті та забезпечено виконання необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігають потраплянню атмосферних опадів на суміжну ділянку.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд залишив це рішення без змін. Позивач звернувся з касаційною скаргою, наполягаючи, що сама можливість відеофіксації його домоволодіння є втручанням у приватне життя.

Позиція Верховного Суду

ВС нагадав, що захист цивільних прав - це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення.

Звернувшись з відповідним позовом, позивач в силу вимог статті 12 ЦПК України зобов`язаний довести правову та фактичну підставу своїх вимог.

Суд окремо звернув увагу, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Водночас відповідно до частини другої статті 152 ЗК України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його права на землю, навіть якщо ці порушення не пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування збиткі.

ВС підкреслив, що відповідно до частини першої статті 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Згідно зі статтею 91 ЗК України власники земельних ділянок зобов'язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватися правил добросусідства.

Землекористувачі зобов'язані, зокрема, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів (стаття 96 ЗК України).

Суд наголосив, що власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

Проте, ВС вказав, що судами попередніх інстанцій зроблено висновок, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами, що саме внаслідок дій відповідачки створено негативні наслідки для господарства позивача.

Таким чином суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку про відмову в задоволенні позовної вимоги в частині зобов'язання відповідачки вжити інженерно - технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів на земельну ділянку позивача. Про призначення судом відповідних експертиз позивач не клопотав.

Суд наголосив на загальних правилах доказування у цивільному процесі, вказавши, що відповідно до статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Важливим є те, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Щодо камери відеоспостереження Верховний Суд встановив, що у справі підтверджено наявність лише однієї камери, розташованої на будинку відповідачки, однак належних доказів того, що вона здійснює відеофіксацію території позивача чи членів його сім’ї, подано не було.

Таким чином, колегія суддів погодилась із висновками судів попередніх інстанцій що відеонагляд встановлено відповідачкою виключно з метою створення безпечних умов проживання і цим права сусідів не порушуються, у приватне життя громадян вона не втручається.

Суд наголосив, що встановивши зазначені обставини, суди дійшли правильного висновку про те, що позивачем не надано жодних належних та допустимих, достатніх, достовірних доказів, що відповідачем порушуються права позивача внаслідок встановлення камер відеоспостереження чи ліхтаря, а дії відповідача є непропорційним втручанням у право на повагу до приватного і сімейного життя.

Верховний Суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Таким чином, Суд зазначив, що сама по собі камера відеоспостереження чи ліхтар на будинку сусіда ще не означають порушення прав. Якщо людина вважає, що за нею незаконно спостерігають або що дії сусіда створюють незручності, вона повинна довести це належними доказами. Так само для задоволення вимог щодо підтоплення земельної ділянки необхідно підтвердити, що саме дії сусіда стали причиною таких наслідків.

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