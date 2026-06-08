На Житомирщине суд отказал в демонтаже камеры видеонаблюдения, которую сосед установил на своем доме, а фонарь направил в сторону спальни истца

Камера видеонаблюдения соседа не нарушает право на частную жизнь, если факт такого вмешательства не доказан.

Фото: Scott Webb / Unsplash

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Вопрос допустимого видеонаблюдения между соседями и соблюдения правил добрососедства остается актуальным для владельцев частных домов.

Однако где заканчивается право человека защищать свое имущество и начинается право соседа на приватность и спокойное пользование собственным домом? Ответ на этот вопрос Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда дал в деле № 285/5832/24 от 29 мая 2026 года об установке камеры видеонаблюдения, фонаря и соблюдении правил добрососедства.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием обязать владелицу соседнего домовладения демонтировать устройства видеонаблюдения и фонарь, а также принять инженерно-технические меры для предотвращения стекания атмосферных осадков на его земельный участок.

Свои требования он обосновывал тем, что водоотводная система соседнего дома направлена в сторону его земельного участка, вследствие чего происходит его подтопление. Кроме того, на доме ответчицы были установлены камера видеонаблюдения и фонарь, которые, по утверждению истца, были направлены в сторону его жилого дома и спальни.

В подтверждение своих доводов истец ссылался на акты инспектора благоустройства и результаты комиссионных обследований, в которых фиксировались нарушения правил благоустройства и рекомендовалось принять меры для предотвращения подтопления.

Вместе с тем в материалах дела содержались уведомления инспекции благоустройства о том, что ранее выявленные нарушения были устранены и обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание атмосферных осадков на смежный участок.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд оставил это решение без изменений. Истец обратился с кассационной жалобой, настаивая, что сама возможность видеофиксации его домовладения является вмешательством в частную жизнь.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что защита гражданских прав — это предусмотренные законом способы охраны гражданских прав в случае их нарушения либо реальной опасности такого нарушения.

Обратившись с соответствующим иском, истец в силу требований статьи 12 ГПК Украины обязан доказать правовое и фактическое основание своих требований.

Суд отдельно обратил внимание, что собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых собственникам, землепользователям соседних земельных участков причиняется наименьшее количество неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т. д.).

Собственники и землепользователи земельных участков обязаны не использовать земельные участки способами, которые не позволяют собственникам, землепользователям соседних земельных участков использовать их по целевому назначению (недопустимое воздействие).

Вместе с тем в соответствии с частью второй статьи 152 ЗК Украины собственник земельного участка или землепользователь может требовать устранения любых нарушений его права на землю, даже если эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком, и возмещения убытков.

ВС подчеркнул, что в соответствии с частью первой статьи 321 ГК Украины право собственности является неприкосновенным. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении.

Согласно статье 91 ЗК Украины собственники земельных участков обязаны не нарушать права собственников смежных земельных участков и землепользователей, а также соблюдать правила добрососедства.

Землепользователи обязаны, в частности, не нарушать права собственников смежных земельных участков и землепользователей (статья 96 ЗК Украины).

Суд подчеркнул, что собственник земельного участка или землепользователь может требовать устранения любых нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком, и возмещения причиненных убытков.

Однако ВС указал, что судами предыдущих инстанций сделан вывод о том, что истцом не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами, что именно вследствие действий ответчицы были созданы негативные последствия для хозяйства истца.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отказе в удовлетворении искового требования в части обязания ответчицы принять инженерно-технические меры, которые будут предотвращать стекание атмосферных осадков на земельный участок истца. О назначении соответствующих судебных экспертиз истец не ходатайствовал.

Суд подчеркнул общие правила доказывания в гражданском процессе, указав, что в соответствии со статьей 81 ГПК Украины каждая сторона должна доказать обстоятельства, имеющие значение для дела и на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.

Важно, что доказывание не может основываться на предположениях.

Что касается камеры видеонаблюдения, Верховный Суд установил, что в деле подтверждено наличие лишь одной камеры, расположенной на доме ответчицы, однако надлежащих доказательств того, что она осуществляет видеофиксацию территории истца или членов его семьи, представлено не было.

Таким образом, коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что видеонаблюдение установлено ответчицей исключительно с целью создания безопасных условий проживания и этим права соседей не нарушаются, в частную жизнь граждан оно не вмешивается.

Суд подчеркнул, что, установив указанные обстоятельства, суды пришли к правильному выводу о том, что истцом не предоставлено никаких надлежащих и допустимых, достаточных, достоверных доказательств того, что ответчиком нарушаются права истца вследствие установки камер видеонаблюдения либо фонаря, а действия ответчика являются непропорциональным вмешательством в право на уважение частной и семейной жизни.

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Таким образом, Суд отметил, что сама по себе камера видеонаблюдения или фонарь на доме соседа еще не означают нарушения прав. Если человек считает, что за ним незаконно наблюдают или что действия соседа создают неудобства, он должен доказать это надлежащими доказательствами. Так же для удовлетворения требований относительно подтопления земельного участка необходимо подтвердить, что именно действия соседа стали причиной таких последствий.

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