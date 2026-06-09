Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию: в чем разница и какие права имеет работник

Чем отличается освобождение по соглашению сторон от увольнения по собственному желанию и в каких случаях во время военного положения можно прекратить трудовые отношения без двухнедельного предупреждения работодателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Увольнение по соглашению сторон и увольнение по собственному желанию являются разными правовыми механизмами прекращения трудовых отношений. Хотя в обоих случаях инициатором может выступать работник, порядок оформления, сроки увольнения и роль работодателя существенно отличаются.

Чем отличается увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон

Трудовое законодательство предусматривает два отдельных основания прекращения трудового договора: по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины и по инициативе работника согласно статье 38 КЗоТ.

В случае увольнения по собственному желанию работник, работающий по бессрочному трудовому договору, обязан письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели до даты увольнения. Вместе с тем закон предусматривает ряд случаев, когда работник может потребовать прекращения трудовых отношений в указанный им срок. Это возможно, в частности, в связи с переездом, переводом мужа или жены на работу в другую местность, поступлением в учебное заведение, беременностью, необходимостью ухода за ребёнком или больным родственником, выходом на пенсию, трудоустройством по конкурсу, а также по другим уважительным причинам.

Что касается увольнения по соглашению сторон, то, как отмечало Министерство социальной политики Украины в письме от 4 апреля 2014 года №60/06/186-14, такое основание предусматривает достижение взаимного согласия между работником и работодателем относительно прекращения трудового договора и определения даты увольнения.

Инициатором такого увольнения может быть как работник, так и работодатель. Если предложение исходит от работодателя, необходимо получить согласие работника. Это может быть оформлено путём письменного предложения работодателя с указанием даты увольнения и письменного согласия работника либо путём подачи работником заявления о согласии на прекращение трудовых отношений.

Если же инициатором выступает работник, он должен подать заявление с указанием основания и желаемой даты увольнения.

В отличие от увольнения по собственному желанию, закон не устанавливает обязательного срока предупреждения или необходимости наличия уважительных причин для увольнения по соглашению сторон. Поэтому стороны могут договориться о прекращении трудового договора в любой согласованный ими срок — как меньший, так и больший по сравнению с двухнедельным сроком предупреждения, предусмотренным для увольнения по собственному желанию. Кроме того, такой способ прекращения трудовых отношений может применяться как к бессрочным, так и к срочным трудовым договорам, а также во время отпуска, временной нетрудоспособности или испытательного срока.

Таким образом, ключевое отличие заключается в том, что увольнение по соглашению сторон возможно только при взаимной договорённости работника и работодателя. В то же время при увольнении по собственному желанию работник реализует гарантированное законом право на прекращение трудовых отношений, и согласие работодателя для этого не требуется. На этом акцентируют внимание в Федерации профессиональных союзов Украины.

Какие особенности увольнения во время военного положения

Увольнение по соглашению сторон в период действия военного положения не имеет каких-либо особенностей, в отличие от увольнения по собственному желанию. Согласно статье 4 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон №2136), в связи с ведением боевых действий в районах, где расположено предприятие, учреждение или организация, а также при существовании угрозы жизни и здоровью работника он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения или привлечения к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).

Согласно статье 38 КЗоТ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. Кроме того, статья 38 КЗоТ содержит перечень случаев, когда работник может просить расторгнуть трудовой договор в срок, который он сам укажет. Вместе с тем такого основания, как «ведение боевых действий», в этом перечне нет.

Положения статьи предоставляют работнику право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении, при наличии следующих условий:

ведение боевых действий в районах, где расположено предприятие, и существование угрозы жизни и здоровью работника;

работа по трудовому договору не связана с принудительным привлечением к общественно полезным работам в условиях военного положения или с привлечением к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Поскольку норма статьи 38 КЗоТ не содержала исчерпывающего перечня причин для увольнения без предупреждения работодателя, работодатель и до вступления в силу Закона №2136 мог признать причину в виде угрозы жизни и здоровью работника уважительной для увольнения без предупреждения. Однако не было определено, на какой территории Украины такая причина могла применяться.

Законом №2136 чётко установлено, что угроза жизни и здоровью работника может считаться уважительной причиной для увольнения без предупреждения только при условии расположения предприятия в районе ведения боевых действий, а не в любом месте на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.