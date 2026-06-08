Имущество структур под контролем РФ могут использовать для выплаты долгов России — Верховный Суд

Судья БП ВС рассказал о практике Верховного Суда по взысканию ущерба, нанесенного войной рф против Украины.

Фото: Maksim Levin/REUTERS

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Судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич рассказал о практике Верховного Суда по преодолению судебного иммунитета рф, особенностях рассмотрения исков о возмещении ущерба, причиненного вооруженной агрессией, а также о формировании международного компенсационного механизма.

Виталий Уркевич проанализировал международно-правовые подходы к применению юрисдикционного иммунитета государств, обратившись к положениям Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года и Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 года. Он отметил, что эти международные акты отражают концепцию ограниченного государственного иммунитета и предусматривают случаи, когда государство не может ссылаться на него при рассмотрении споров о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу лица.

Виталий Уркевич отметил, что хотя Украина не является участницей указанных конвенций, их положения суды рассматривают как кодифицированный свод обычных норм международного права. В то же время практика международных судебных учреждений длительное время исходила из необходимости сохранения государственного иммунитета даже по делам, связанным с серьезными нарушениями положений международного гуманитарного права.

Очерчивая подходы Верховного Суда к данной проблематике, судья напомнил о сформированной Верховным Судом после начала российской агрессии практике. Так, в соответствии с постановлением КГС ВС от 14 апреля 2022 года по делу № 308/9708/19 государство-агрессор не может пользоваться судебным иммунитетом по делам о возмещении ущерба, причиненного на территории Украины. Государство-агрессор, грубо нарушившее суверенитет и территориальную целостность Украины, не может рассчитывать на правовую защиту, вытекающую из принципа государственного иммунитета.

Особое внимание судья обратил на выводы Верховного Суда относительно обеспечения права на доступ к правосудию. В условиях, когда Российская Федерация отрицает собственную ответственность за вооруженную агрессию и не обеспечивает эффективных механизмов защиты нарушенных прав, обращение в украинский суд фактически остается единственным доступным способом судебной защиты для потерпевших.

В выступлении также были освещены основные категории споров, рассматриваемых судами в связи с вооруженной агрессией рф. В судах гражданской юрисдикции это дела о возмещении материального и морального вреда, причиненного гибелью или ранением людей, разрушением или утратой имущества, вынужденным перемещением, пребыванием в плену, а также другими последствиями войны. Хозяйственные суды разрешают споры о компенсации убытков, связанных с утратой или повреждением имущества субъектов хозяйствования, транспортных средств, товарных запасов, производственных активов, с невозможностью пользоваться корпоративными правами.

Отдельно Виталий Уркевич остановился на процессуальных аспектах рассмотрения таких дел. В частности, он обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда (постановление КГС ВС от 1 апреля 2025 года по делу № 916/293/24), согласно которой иски о возмещении экологического ущерба, причиненного государству Украина вследствие агрессии рф, должны предъявляться государством в лице уполномоченных органов, а не общественными организациями.

Предметом анализа стала и практика обращения взыскания на имущество субъектов, которые фактически находятся под контролем Российской Федерации. Как было отмечено, по делу о государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Верховный Суд пришел к выводу, что эта структура выполняет функции, присущие государственным органам, и находится под настолько значительным контролем Российской Федерации, что ее имущество может рассматриваться как источник исполнения обязательств государства-агрессора.

«Истец является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией. Главной целью существования ГКР «ВЭБ.РФ» является устойчивое социально-экономическое развитие рф. При этом предпринимательская деятельность является дополнительным видом деятельности и осуществляется исключительно для достижения основной цели.

Из соответствующих положений Закона о ГКР «ВЭБ.РФ» усматривается, что правительство рф фактически рассматривает ГКР «ВЭБ.РФ» как подчиненный правительству орган, а не самостоятельное юридическое лицо, которое по собственному усмотрению и на собственный риск занимается предпринимательской деятельностью, поэтому указанное обстоятельство и осуществление правительством рф контроля за деятельностью ГКР «ВЭБ.РФ» привели к возникновению отношений агента и принципала. Имущество рф и ГКР «ВЭБ.РФ» смешивается настолько, что отпадают основания считать такое имущество имуществом юридического лица, а не Российской Федерации.

ГКР «ВЭБ.РФ» является по сути органом рф, поскольку выполняет цели, функции и задачи, присущие государственным органам, находится под плотным контролем Российской Федерации настолько, что является ее alter ego («вторым я»), и имуществом которого государство распоряжается как своим.

Судами предыдущих инстанций был сделан в целом правильный вывод (хотя и с несколько иной мотивировкой) о том, что на имущество ГКР «ВЭБ.РФ», находящееся на территории Украины, может быть обращено взыскание по долгам Российской Федерации», — отметил судья (постановление КГС ВС от 20.07.2022 по делу № 910/4210/20).

Относительно международных механизмов возмещения убытков судья напомнил, что в рамках реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об обеспечении возмещения ущерба, причиненного агрессией против Украины, был создан Реестр убытков для Украины (RD4U), который функционирует под эгидой Совета Европы. По состоянию на май 2026 года в Реестр подано более 130 тыс. заявлений от физических лиц. В апреле 2026 года юридические лица также получили возможность обращения в Реестр убытков.

В завершение судья подчеркнул необходимость скорейшей ратификации Украиной Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. В соответствии с ее положениями Комиссия будет рассматривать заявления о возмещении убытков, определять размер компенсаций и принимать решения о выплатах за счет специального компенсационного фонда.

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