В Украине предложили сделать психологическую поддержку работников критической инфраструктуры обязательной

В Комитете по вопросам здоровья нации сообщили о проекте, который предусматривает создание государственной модели управления психологическим состоянием работников критической инфраструктуры и интеграцию такой системы в национальную безопасность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине представили проект по созданию государственной системы психологической поддержки работников критической инфраструктуры.

Инициативу «Психоэмоциональная устойчивость критической инфраструктуры Украины» презентовали во время публичной защиты выпускников XIV программы «Школа министров» Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Как сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, проект предусматривает создание первой в Европе государственной модели управления психологическим состоянием работников критической инфраструктуры и её интеграцию в систему национальной безопасности.

По замыслу авторов, психосоциальная поддержка персонала должна стать обязательным стандартом для преодоления последствий хронического военного стресса, дефицита кадров и профессионального выгорания.

В комитете отметили, что эта тема является особенно актуальной в условиях полномасштабной войны, когда значительную нагрузку несут энергетики, медики, спасатели и другие работники, от деятельности которых зависит функционирование государства.

Во время обсуждения также подчёркивалась необходимость доработки механизмов реализации проекта. В частности, речь идёт об уточнении нормативной базы предлагаемых изменений и определении органа, ответственного за реализацию инициативы.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что изменения в сфере психического здоровья должны основываться на доступности квалифицированной помощи, добровольности обращения за ней, конфиденциальности для работников и эффективном использовании возможностей системы здравоохранения. Также важно не создавать для бизнеса дополнительных административных барьеров или чрезмерных регуляторных требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.