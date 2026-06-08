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В Украине предложили сделать психологическую поддержку работников критической инфраструктуры обязательной

19:50, 8 июня 2026
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В Комитете по вопросам здоровья нации сообщили о проекте, который предусматривает создание государственной модели управления психологическим состоянием работников критической инфраструктуры и интеграцию такой системы в национальную безопасность.
В Украине предложили сделать психологическую поддержку работников критической инфраструктуры обязательной
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В Украине представили проект по созданию государственной системы психологической поддержки работников критической инфраструктуры.

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Инициативу «Психоэмоциональная устойчивость критической инфраструктуры Украины» презентовали во время публичной защиты выпускников XIV программы «Школа министров» Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Как сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, проект предусматривает создание первой в Европе государственной модели управления психологическим состоянием работников критической инфраструктуры и её интеграцию в систему национальной безопасности.

По замыслу авторов, психосоциальная поддержка персонала должна стать обязательным стандартом для преодоления последствий хронического военного стресса, дефицита кадров и профессионального выгорания.

В комитете отметили, что эта тема является особенно актуальной в условиях полномасштабной войны, когда значительную нагрузку несут энергетики, медики, спасатели и другие работники, от деятельности которых зависит функционирование государства.

Во время обсуждения также подчёркивалась необходимость доработки механизмов реализации проекта. В частности, речь идёт об уточнении нормативной базы предлагаемых изменений и определении органа, ответственного за реализацию инициативы.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что изменения в сфере психического здоровья должны основываться на доступности квалифицированной помощи, добровольности обращения за ней, конфиденциальности для работников и эффективном использовании возможностей системы здравоохранения. Также важно не создавать для бизнеса дополнительных административных барьеров или чрезмерных регуляторных требований.

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Верховная Рада Украины Украина

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