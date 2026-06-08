В Україні запропонували зробити психологічну підтримку працівників критичної інфраструктури обов’язковою

У Комітеті з питань здоров’я нації повідомили про проєкт, який передбачає створення державної моделі управління психологічним станом працівників критичної інфраструктури та інтеграцію такої системи до національної безпеки.

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В Україні представили проєкт зі створення державної системи психологічної підтримки працівників критичної інфраструктури.

Ініціативу «Психоемоційна стійкість критичної інфраструктури України» презентували під час публічного захисту випускників XIV програми «Школа міністрів» Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Як повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, проєкт передбачає створення першої в Європі державної моделі управління психологічним станом працівників критичної інфраструктури та її інтеграцію до системи національної безпеки.

За задумом авторів, психосоціальна підтримка персоналу має стати обов’язковим стандартом для подолання наслідків хронічного воєнного стресу, дефіциту кадрів і професійного вигорання.

У комітеті зазначили, що тема є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни, коли значне навантаження несуть енергетики, медики, рятувальники та інші працівники, від роботи яких залежить функціонування держави.

Під час обговорення також наголошувалося на необхідності доопрацювання механізмів реалізації проєкту. Зокрема, йдеться про уточнення нормативного підґрунтя запропонованих змін та визначення органу, відповідального за реалізацію ініціативи.

Крім того, у комітеті підкреслили, що зміни у сфері психічного здоров’я мають базуватися на доступності фахової допомоги, добровільності звернення по неї, конфіденційності для працівників та ефективному використанні можливостей системи охорони здоров’я. Також важливо не створювати для бізнесу додаткових адміністративних бар’єрів чи надмірних регуляторних вимог.

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