Неінформування про вакансії не впливає на припинення строкового договору – Верховний Суд

Суд розмежував обов’язок роботодавця інформувати про вакансії та підстави припинення трудових відносин.

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Верховний Суд у справі № 757/459/24-ц сформулював важливу правову позицію щодо застосування положень трудового законодавства про строкові трудові договори.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала, що відповідно до частини третьої статті 23 КЗпП України роботодавець зобов'язаний інформувати працівників, які працюють за строковими трудовими договорами, про вакансії, що відповідають їхній кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору.

На практиці виникало питання: чи може невиконання цього обов'язку роботодавцем бути підставою для визнання звільнення незаконним після закінчення строку трудового договору?

Верховний Суд надав чітку відповідь: не може.

Суд дійшов висновку, що невиконання роботодавцем обов'язку щодо інформування працівника про наявні вакансії:

не продовжує дію строкового трудового договору;

не перетворює строковий трудовий договір на безстроковий;

не змінює правову підставу припинення трудових відносин;

не перешкоджає звільненню працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору.

Таким чином, якщо строк трудового договору закінчився, роботодавець має право припинити трудові відносини на підставі пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП України. Сам факт того, що працівника не було поінформовано про вакантні посади, не свідчить про незаконність такого звільнення.

Водночас ця правова позиція не означає, що роботодавець звільняється від обов'язку дотримуватися вимог частини третьої статті 23 КЗпП України. Обов'язок інформування про вакансії залишається чинним і підлягає виконанню. Однак його порушення саме по собі не створює для працівника права вимагати продовження строкового трудового договору або поновлення на роботі після завершення строку його дії.

Практичне значення рішення полягає у розмежуванні:

обов'язку роботодавця інформувати про вакансії;

підстав припинення строкового трудового договору.

Верховний Суд наголосив, що ці правовідносини не є тотожними, а тому порушення першого обов'язку не впливає на настання юридичних наслідків, пов'язаних із закінченням строку трудового договору.

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